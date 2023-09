Na třetině stanic padly dnes teplotní rekordy, v Doksanech bylo 27,8 stupně

Praha - Třetí den v řadě dnes v Česku padaly teplotní rekordy na desítkách míst. Zaznamenalo je 54 ze 162 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 27,8 stupně Celsia. ČTK to řekla Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Okolo 27 stupňů by se měly nejvyšší teploty pohybovat i v pátek, poté se ochladí.

"Obecně se dá říct, že teplejší byla dnes jižní Morava a Polabí. Na západě Česka byly ráno mlhy a přes den tam bylo trochu chladněji než ve zbytku země. Nejvyšší teploty tam byly většinou do 25 stupňů Celsia," sdělila Valachová.

Druhou nejvyšší teplotu v Česku dnes naměřili v Karviné. Odpoledne tam bylo 27,7 stupně Celsia. Třetí nejteplejší stanicí pak byl Hradec Králové-Svobodné Dvory s maximem 27,5 stupně. Tato stanice ale funguje pouze 25 let, proto se do dnešní statistiky nových rekordů nepočítá.

V pátek bude slunečno s maximálními teplotami mezi 23 až 27 stupni Celsia, na západě Čech ale bude opět chladněji. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost, v sobotu už by se měl déšť objevit ve většině Česka.