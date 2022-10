Na Tour de France příští rok bude jedna krátká časovka a čtyři horské dojezdy

Paříž - Cyklistická Tour de France, která začne příští rok 1. července Bilbau a po 3400 kilometrech a 21 etapách vyvrcholí v Paříži, bude mít čtyři horské dojezdy a jen jednu krátkou časovku. Podle šéfa slavného závodu Christiana Prudhommea, jenž dnes celou trasu představil, by měl 110. ročník vyhovovat vrchařům. Žlutý trikot pro vítěze bude obhajovat Dán Jonas Vingegaard.

Trasa povede přes všech pět francouzských horských masivů. Z 21 etap bude osm horských, čtyři kopcovité a osm rovinatých. Jediná časovka měří pouze 22 km, ale jezdci se na ní budou muset vypořádat s vysokou nadmořskou výškou i řadou stoupání.

"Chtěli jsme zahrnout co nejvíc francouzských pohoří, což se nám díky startu v Baskicku podařilo," řekl Prudhomme. "Chceme něco podobného jako loni," dodal.

Do Baskicka zavítá Tour poprvé od roku 1992, kdy startovala v San Sebastiánu. V zahraničí začne "Stará dáma" po pětadvacáté. Do Francie peloton zamíří ve třetí etapě, do níž cyklisté odstartují z Amorebiety. Po 35 letech se do programu závodu vrátí známá sopka Puy de Dome.

"Trasa se mi vážně líbí, bude to od začátku drsný závod s těžkým úvodním týdnem v Baskicku. Je tam hodně stoupání, což mám rád, hlavně v prvním a posledním týdnu," řekl Slovinec Tadej Pogačar, kterého letos Vingegaard odsunul na druhé místo a připravil jej o vítězný hattrick.

Ženská Tour de France, která začne 23. července v Clermont-Ferrandu a povede i přes bájný vrchol Tourmalet, bude mít osm etap.