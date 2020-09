Na titul z časovky dosáhla poprvé Van der Breggenová

Imola (Itálie) - Novou mistryní světa v časovce se na šampionátu v italské Imole stala po zisku čtyř stříbrných medailí poprvé nizozemská cyklistka Anna van der Breggenová. Obhájkyně loňského zlata z Harrogate Chloé Dygertová Owenová z USA měla v dobře rozjetém závodě těžký pád.

Na téměř 32 kilometrů dlouhé trati si stříbro vyjela Švýcarka Marlen Reusserová, bronz získala další Nizozemka Ellen van Dijková. České reprezentantky neuspěly, figurují až v páté desítce. Tereza Korvasová skončila na 41. místě, Jarmila Machačová o dvě příčky za ní.

Pro největší favoritku a úřadující šampionku Dygertovou skončil závod těžkou nehodou. Třiadvacetiletá Američanka na prvním mezičasu vedla a zdálo se, že si jede pro další zlato, ale nezvládla pravotočivou zatáčku, náhle ztratila kontrolu nad kolem a přes svodidla přepadla do srázu ze silnice. Závod nedokončila, při ošetření byla při vědomí a komunikovala.

Třicetiletá van der Breggenová, olympijská vítězka (2016) i mistryně světa (2018) ze silničního závodu, o světové zlato z časovky léta usilovala marně. Kýžený titul jí dlouho unikal, na předchozích třech MS získala vždy shodně stříbro, stejně si vedla i v roce 2015.

Tentokrát se ale dočkala. "Po všech těch druhých místech tomu ani nemohu uvěřit, že jsem konečně dosáhla na zlato. Prosila jsem svůj tým, aby mi neříkali vůbec žádné mezičasy, takže jsem ani nevěděla, jak jsem během závodu na tom. Já prostě chtěla jen jet co nejrychleji do cíle, jak to jen šlo. Je to neskutečné, jsme hrozně šťastná," uvedla krátce po závodě van der Breggenová.

Nizozemka vyhrála v čase 40:20, Reusserovou za sebou nechala o více než čtvrt minuty. Van Dijková, která již měla z časovky na MS zlato (2013), stříbro (2016) i bronz (2018), ztratila na vítěznou krajanku přes půl minuty. Manko Korvasové a Machačové činilo takřka sedm a půl minuty.

Muže čeká souboj s chronometrem v pátek. České barvy budou hájit Josef Černý a Jakub Otruba, titul obhajuje Australan Rohan Dennis.

Ženy - časovka (31,7 km): 1. Van der Breggenová (Niz.) 40:20, 2. Reusserová (Švýc.) -16, 3. Van Dijková (Niz.) -31, 4. Brennauerová (Něm.) -45, 5. Brownová (Austr.) -1:01, 6. Nebenová (USA) -1:20, ...41. Korvasová -7:24, 43. Machačová (obě ČR) -7:26.