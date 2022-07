Na Teplicku nevyjedou dvě desítky autobusových spojů

Teplice - Na Teplicku dnes nevyjedou dvě desítky autobusových spojů. Důvodem je podle dopravce personální výpadek. O mimořádnosti v provozu informoval na webu Ústecký kraj. Dopravu zajišťuje na Teplicku společnost ČSAD Slaný, která na konci loňského roku a znovu pak v březnu měla problémy s obsazením všech linek řidiči. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje. Z informací na krajském webu vyplývá, že 19 spojů nevyjelo už v sobotu.

Dnes nejede opět 19 autobusů. Jsou to například některé spoje z Teplic do Krupky, z Dubí do Duchcova nebo z Duchcova do Ústí nad Labem.

Dopravce zahájil provoz na Teplicku na začátku loňského prosince, smlouvu má na deset let. Provoz na jednotlivých linkách od počátku nebyl v plném rozsahu. Výpadky předem kraji dopravce hlásil. Neodjeté spoje podle dopravce přímo souvisely s pandemií covidu-19. Společnost ČSAD Slaný dostala od Ústeckého kraje, který je objednatelem autobusové dopravy, pokutu za neodjeté spoje. Žádala o její prominutí, s tím ale zastupitelé kraje nesouhlasili.