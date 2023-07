Na Teplé Vltavě platí kvůli nedostatku vody zákaz splouvání

Soumarský Most (Prachaticko) - Na Teplé Vltavě, která vede šumavským národním parkem, platí kvůli nízkému stavu vody zákaz splouvání. Měřicí stanice na Soumarském Mostě na Prachaticku dnes ukázala výšku hladiny 47,5 centimetru. Nejedná se o výjimečný jev posledních dnů, v červenci kvůli suchu a nedostatku vody bylo povoleno splouvání jen dva dny. ČTK to řekl Vladimír Dvořák z šumavského národního parku.

"V sobotu se splouvat smělo, protože bylo po bouřce a hladina trochu stoupla. Ale voda rychle zmizela a dnes je už výška pod povolenou hranicí," uvedl Dvořák. Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou, podléhající přísnějšímu režimu ochrany, měří 16 kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky. Zákaz splouvání platí ve chvíli, kdy výška hladiny u Soumarského Mostu klesne pod 50 centimetrů.

Pokud je stav vody do 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Bez něj smí vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetrů. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. U hladiny nad 61 centimetrů může denně na řeku 180 plavidel. Na řeku smí pouze kajaky a kánoe.

"Letošní červenec zatím splouvání nepřeje. V předchozích sezonách byla situace mnohem příznivější a zákaz třeba platil jen pár dnů v celém období od května do října. Ale například v roce 2018 bylo také sucho a nesplouvalo se 40 dnů," řekl Dvořák. V roce 2014 dokonce kvůli nedostatku vody sezona skončila v červenci. Do konce října, kdy je splouvání povoleno, výška hladiny nijak výrazně nestoupla.

V květnu se splouvá jen o víkendech a svátcích, od června do konce října při odpovídajících podmínkách denně. Zájemci o splouvání si mohli zajistit prostřednictvím on-line rezervačního systému termín s předstihem. V červenci se tak kvůli nepříznivým podmínkám nedostaly na řeku stovky lodí. "Je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Rezervace se automaticky zruší a systém vrátí lidem peníze, které předem uhradili," řekl Dvořák.

Při on-line rezervaci je poplatek 600 Kč za loď, kdo přijede rovnou na místo bez předchozí registrace, uhradí 700 Kč. V obou případech je to o 100 korun více než loni. Letos musí návštěvníci počítat s tím, že lodě na řeku nesmí 1. a 2. srpna, což souvisí s rekonstrukcí železničního mostu u Pěkné. Kvůli tomu se loni splouvalo jen do konce srpna. Předloni, kdy provoz neomezovala rekonstrukce mostu, se na Teplou Vltavu vydalo 3360 lodí. Bylo to nejvíce za poslední roky.

Podle předpovědi meteorologů by se podmínky mohly zlepšit. "V příštích dnech očekáváme srážky a mohlo by spadnout více vody. Znamená to, že by hladina Teplé Vltavy mohla stoupnout. Ale se srážkami se také ochladí," řekla ČTK Eva Plášilová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.