Soumarský Most (Prachaticko) - Na Teplé Vltavě platí kvůli nedostatku vody téměř celé září zákaz splouvání. Suché léto s minimem srážek způsobilo, že jde o nejhorší sezonu na úseku řeky, která vede šumavským národním parkem. Zákaz splouvání kvůli nízké hladině platil také velkou část července i několik dní v srpnu. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

"Přestože sezona splouvání ještě neskončila, už teď je jasné, že se jedná o nejhorší rok od doby, kdy platí na řece nová pravidla. Například v září se smělo splouvat jen čtyři dny," uvedl.

Regulaci zavedl návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky. Zákaz splouvání platí ve chvíli, kdy výška hladiny u Soumarského Mostu klesne pod 50 centimetrů. Dnes ráno stanice ukazovala 46,3 centimetru.

Pokud je stav vody do 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Bez něj smí vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetrů. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. U hladiny nad 61 centimetrů může denně na řeku 180 plavidel. Na řeku smí pouze kajaky a kánoe.

V květnu se splouvá jen o víkendech a svátcích, od června do konce října při odpovídajících podmínkách denně. "Největší zájem bývá hlavně o prázdninách. Ale letošní červenec byl kvůli nedostatku vody špatný. V srpnu se to sice trochu zlepšilo, ovšem v porovnání s minulými roky to bylo také slabší," řekl Dvořák. Dodal, že situaci by mohly zlepšit jen vydatnější srážky. "Ale muselo by soustavně pršet. Pokud by přišel nějaký přívalový déšť, voda řekou proteče, ale hladina se moc nezvýší," uvedl mluvčí.

Zájemci o splouvání si mohli zajistit prostřednictvím on-line rezervačního systému termín s předstihem. Pokud jim podmínky neumožnily na vodu vyrazit, systém jim poplatek automaticky vrátil. Při on-line rezervaci je poplatek 600 Kč za loď, kdo přijede na místo bez předchozí registrace, uhradí 700 Kč. V obou případech je to o 100 korun více než loni.

Předloni se na Teplou Vltavu vydalo 3360 lodí. Bylo to nejvíce za poslední roky. Loni se kvůli rekonstrukcí železničního mostu u Pěkné smělo splouvat jen do konce srpna.