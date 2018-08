Praha - Na televizní obrazovky se vrací mysteriózní krimiseriál Labyrint režiséra Jiřího Stracha. Major Remeš (Jiří Langmajer) začne rozplétat spletitý labyrint příběhu v pondělí 3. září večer na prvním programu České televize. I třetí série, která se znovu odehrává v okolí Brna, je sedmidílná. Divák si však na rozuzlení všech otázek, jako "Co se stane, když člověk vyzve Pána Boha na souboj? A může tento souboj vyhrát?", musí počkat do posledního dílu.

Na oltáři v kostele jedné moravské vesnice najde farář tělo brutálně zavražděného zemědělce, který se spolu s dospělým synem ztratil po cestě do práce. Novým parťákem majora Remeše je Ester (Lenka Vlasáková), která působila v první sérii Labyrintu jako policejní psycholožka, a spolu s místním obvodním policistou Jonášem (David Švehlík) hledají pachatele. Hlavním motivem je opět vyšetřování několika vražd, které spojuje jeden náboženský motiv. Tentokrát je tím motivem téma Ježíšových apoštolů.

"Je to i o fanatismu víry, který nemám rád a nefandím mu. Když se cokoli přežene do extrému včetně víry, je to vždy špatně. Když se díváme do dnešního světa, i kdybychom se podívali do historie, fanatismus víry byl vždy velmi problematický a spíše přinášel zlo, než aby přinášel Pána Boha v dobré myšlence," řekl ČTK režisér Jiří Strach.

Na Moravě se odehrávaly i předchozí dva příběhy, kvůli čemuž nebylo snadné vybrat místa pro natáčení. "Kolem Brna a v Brně jsme točili potřetí, takže jsme se nemohli na některé lokace vrátit, ale došlo na krásnou lokaci na radě Haardeg, což je těsně za hranicemi Moravy s Rakouskem," řekl Strach. Labyrint natáčeli také v obcích Deblín, Nelepeč, v jeskyni Jáchymka Adamov nebo na hradě Lipnice nad Sázavou.

Strach opět jako při tvorbě předchozích sérii pracoval se stejným týmem, námět a scénář připravili Petr Hudský a David Ziegelbauer, kamery se chopil Martin Šec. "Kolikrát už si svoje požadavky sdělujeme jenom posunky, protože už se natolik známe a vidíme si do karet, že neztrácíme čas nějakým zbytečným mluvením," dodal Strach. Po boku Jiřího Langmajera hrají Petr Stach, Denisa Nesvačilová, Michal Dalecký nebo Miroslav Donutil. Představiteli falších postav jsou například Vladimír Kratina, Veronika Freimanová, Robert Hájek a Radomír Švec.

Natáčení čtvrté série o detektivu majoru Remešovi Strach v tuto chvíli neplánuje. "Myslím si, že je teď třeba si s Labyrintem trochu odpočinout a zase se věnovat chvilku něčemu jinému," dodal Strach s tím, že za pár let by mohlo být zajímavé se k Labyrintu zase vrátit.

První řada mysteriózního krimiseriálu Česká televize odvysílala na podzim 2015, druhá řada následovala loni na jaře. Jednotlivé díly první a druhé řady seriálu sledovalo kolem jednoho milionu diváků u obrazovek a dalších minimálně 400.000 na iVysílání.