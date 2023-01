Na Tachovsku kvůli ptačí chřipce utratí 220.000 slepic, ohnisko i v Sedlčanech

Praha - Ve velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku musí postupně utratit až 220.000 slepic, likvidace zvířat pomocí oxidu uhličitého začala dnes odpoledne. Na konci minulého roku se tam v jedné ze tří hal potvrdilo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v zemi. Původně veterináři měli utratit asi 120.000 nosnic, v pondělí večer ale testy prokázaly nákazu i v druhé polovině zasažené haly. Likvidovat se budou i miliony vajec ze všech tří hal. Další chovy s prokázanou nákazou přibývají. Veterináři dnes oznámili, že ptačí chřipka se objevila také ve velkochovu drůbeže v Sedlčanech na Příbramsku, kde utratí 12.000 kuřat a tisícovku krůt. Nákaza se potvrdila také v malochovech ve Velké Bukovině na Děčínsku, v Kozojedech na Jičínsku či v Ostravě-Bartovicích.

Kvůli nákaze ptačí chřipky na Tachovsku se zlikviduje méně než pět procent ze zhruba pěti milionů slepic chovaných v českých komerčních chovech, řekla ČTK předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriela Dlouhá. Na množství vajec na trhu ani ceně by se to zatím projevit nemělo. Větší ekonomické dopady by podle ní mělo další rozšíření nákazy. Státní veterinární správa kvůli šíření ptačí chřipky už od loňského 14. prosince zakázala v celém Česku venkovní chov drůbeže.

Firma Česká drůbež v Brodu chová ve třech halách rozdělených na poloviny 742.000 nosnic. V zasažené části chovu do nedělního odpoledne uhynulo přibližně 4000 slepic. Veterináři poté zjistili ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1 potenciálně přenosné na člověka v oddělené sekci jedné z hal, vzorky z ostatních hal byly negativní. Likvidace dnes začala v první části haly, kde se ptačí chřipka potvrdila minulý pátek. Hasiči celý den utěsňovali otvory v první části haly a odpoledne do ní začali napouštět oxid uhličitý, kterým se nosnice utrácejí. Likvidace zvířat ve druhé polovině haly, kde se virus prokázal později, začne ve středu. Ve stejný den se začne usmrcená drůbež odvážet do kafilerie.

Usmrcení slepic trvá několik minut, poté se uhynulá zvířata budou likvidovat v asanačním podniku. Vejce se kromě asanačních firem budou spalovat i ve spalovnách v Chotíkově u Plzně a v Praze. Pondělní počty likvidovaných vajec hovořily o více než čtyřech milionech, jak ale slepice dále snášejí, přibývají denně další statisíce vajec. Likvidovat se budou ze všech hal po celou dobu platnosti veterinárních opatření.

S likvidací pomáhají hasiči, kteří připravili na místě techniku na dekontaminaci osob, stany týlového zabezpečení, vytvořili prostor pro štáb velitele zásahu, odpočinkový prostor či místo pro převlékání z kontaminovaných ochranných pomůcek. Záchranný útvar ze Zbirohu přivezl speciální kontejner a rám pro dekontaminaci techniky. Materiál poskytla Správa státních hmotných rezerv, která dodala i devět kontejnerů na odvoz uhynulých zvířat. Podobné vybavení dnes poslala i do Sedlčan. "Celkem už je na obou místech výskytu ptačí chřipky - na Tachovsku a na Příbramsku - nasazeno téměř 20 kusů techniky z českých rezerv včetně několika aut na převoz kontejnerů," uvedla dnes správa rezerv na twitteru.

V Sedlčanech se nákaza potvrdila v podniku Farma Druhaz poté, co majitel nahlásil úhyn několika desítek krůt. "Veterinární inspektoři na místě uskutečnili šetření, nařídili mimořádná veterinární opatření a odeslali vzorky k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Všechna drůbež bude v souladu s legislativou utracena," sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Farma Druhaz chce obnovit chov co nejrychleji. Vynucené přerušení provozu bude mít pro podnik nepříznivé následky včetně dopadu na zaměstnanost. Někteří pracovníci zřejmě zůstanou doma s 60 procenty mzdy, řekl ČTK jednatel Aleš Kotěra.

Ohnisko v malochovu na Děčínsku se potvrdilo v obci Velká Bukovina, kde v pondělí chovatel nahlásil úhyn šesti ze 13 slepic s příznaky nákazy. Zbylé kusy drůbeže už byly utraceny a veterináři i tady přijali opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Podobný scénář se odehrál v Kozojedech na Jičínsku, kde v malochovu uhynulo 13 z 27 nosnic.

V Ostravě-Bartovicích bylo 21 slepic, třetina náhle uhynula, zbývající byly poté utraceny. Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1 se tam objevilo na konci prosince, až nyní ale byla nákaza potvrzena. Šlo o 20. loňské ohnisko v Česku.

Dlouhá upozornila na to, že v největším ohnisku v Brodu na Tachovsku se jedná o nejrozsáhlejší haly v Česku. Stojí v těsné blízkosti, a proto je potřeba dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Kdyby se musely utratit všechny slepice v areálu firmy Česká drůbež, bylo by to zhruba 15 procent všech slepic v republice. Zatím lze podle ní odhadnout, že škody společnosti budou v řádu desítek milionů korun.

Mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí chřipce běžně trvají nejméně měsíc a po jejich ukončení mohou firmy začít chov obnovovat. Za ušlý zisk postižení chovatelé dostanou kompenzace od ministerstva zemědělství. "Pokud se chovy podaří obnovit co nejdříve, nebude to dlouhodobý výpadek," míní Dlouhá. Pokud podle ní firma sežene již odchované kuřice, může být obnova produkce vajec rychlá.