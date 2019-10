Na Svitavsku zemřel řidič, na Znojemsku zabil vlak dva mladé lidi

Janov (Svitavsko) - Mezi Litomyšlí a Janovem na Svitavsku se dnes ráno čelně srazilo nákladní auto s osobním. Řidič auta zemřel, řidiči kamionu se nic nestalo. Silnice 35 bude zavřená nejspíš celé dopoledne. ČTK to sdělila krajská policejní mluvčí Markéta Janovská. V Šanově u Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku dnes po ránu narazil osobní vlak do osobního vozu na železničním přejezdu se světlenou signalizací. Srážku nepřežili dva lidé. Dálnici D1 u Brna na 190. kilometru ve směru na Ostravu uzavřela nehoda čtyř nákladních vozů, jeden z řidičů je zraněn.

Objízdná trasa ve směru na Litomyšl vede přes obec Čistá, v opačném směru jezdí auta přes obce Janov a Strakov. Příčiny nehody policie zjišťuje.

Vlak na Znojemsku narazil do osobního vozu, dva mrtví

Osobní vlak v Šanově u Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku dnes po ránu narazil do osobního vozu na železničním přejezdu se světlenou signalizací. Srážku nepřežili dva mladí lidé, kteří jeli v autě, řekli ČTK mluvčí záchranářů. Škoda na autě, vlaku a kolejích je odhadem 270.000 korun. Trať byla mimo provoz asi šest hodin.

Nehoda se podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala stala v 7:33, šlo o vlak jedoucí ze Znojma do Břeclavi. "Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor. Byli usmrcení dva lidé z osobního automobilu," uvedl v tiskové zprávě Drápal. Podle mluvčího policie Bohumila Maláška šlo o jednadvacetiletého řidiče a patnáctiletou spolujezdkyni.

"Mohu potvrdit dvě úmrtí před příjezdem naší posádky, zranění byla devastující, neslučitelná se životem, ani jsme nezahajovali resuscitaci," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Doplnila, že další zdravotnické posádky mají v péči rodinné příslušníky obětí nehody kvůli akutní stresové reakci.

Ve vlaku podle mluvčího policie Maláška bylo 12 cestujících a obsluha vlaku. Mluvčí Drápal uvedl, že vlak tlačil osobní vůz asi 250 metrů až do stanice Hrušovany nad Jevišovkou. "Při šetření na místě mimořádné události a podle rozboru záznamu zabezpečovacího zařízení byla světla na přejezdu v době nehody činnosti," uvedl Drápal. Doplnil, že materiální škoda byla celkově odhadnuta na 270.000 Kč, 150.000 korun je škoda na vlaku, 60.000 na autě a 60.000 na trati. Příčinu nehody vyšetřuje drážní inspekce i policie.

Provoz na trati byl asi do 13:30 zastavený, omezení se dotklo několika regionálních vlaků. České dráhy v úseku Hrušovany nad Jevišovkou, Šanov a Božice u Znojma zavedly náhradní autobusovou dopravu. Problémy v silniční dopravě podle policie vzhledem k málo frekventované komunikaci nevznikly.

Dálnici D1 u Brna zastavila ve směru na Ostravu nehoda kamionů

Dálnice D1 u Brna na 190. kilometru ve směru na Ostravu uzavřela na téměř čtyři hodiny nehoda čtyř nákladních aut, jeden z řidičů se zranil. Na vozovku se vysypal náklad trubek. ČTK to řekl mluvčí policie Pavel Šváb. V místě se tvoří kolony. Vznikají i na D2 na příjezdu do Brna.

Nehoda se stala v 10:15 v místě, kde je kvůli stavebním pracím dálnice zúžená a ve směru na Ostravu je veden i jeden z jízdních pruhů ve směru na Prahu. "Jde o nehodu čtyř nákladních vozů, příčinou je pravděpodobně nedobrzdění," uvedl mluvčí. Jeden z řidičů byl ve voze podle mluvčího zaklíněn, zranění muže však nejsou vážná.

"Na místě jsme ošetřili jednoho pacienta, s lehkým poraněním jsme ho převezli do Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Řidiči z dálnice ve směru na Brno sjížděli na exitu 182 Kývalka. Dál pokračovali po silnici 602 do Brna, dalo se však sjet i na exitu 190. Na příjezdu do Brna kvůli nehodě zhoustl provoz, policie proto kolem poledne asi na půl hodiny přesměrovala jeden jízdní pruh sloužící směru na Prahu do směru na Ostravu. Kolony se tvořily v obou směrech, kolona na Prahu dosáhla asi 12 kilometrů. Kolem 13:45 policie směr na Ostravu zprůjezdnila. Kvůli kolonám na D1 se však začala tvořit kolona i na příjezdu do Brna po D2. Dosahovala délky kolem šesti kilometrů.