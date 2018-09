Praha - Po rekonstrukci bude v pátek odpoledne spuštěn staroměstský orloj a začnou tak měsíční národní oslavy 100 let Československa, které vyvrcholí 27. a 28. října. Vznik státu budou v pátek připomínat také dny otevřených dveří ve státních institucích, začíná několik výstav. Na Pražském hradě se za účasti prezidenta Miloše Zemana uskuteční oslavy 100 let českého sportu. Blížící se výročí vyhlášení republiky vzpomenou lidé v den svatováclavského svátku také v regionech.

Zrestaurované sochy apoštolů vyjdou na orloji poprvé z nových vitrážových okének v 18:00. Před demontováním byla na orloji plechová okénka ze 70. let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě. Ze stejného důvodu se na astroláb vrátil soumrak. Orloj byl letos kompletně demontován poprvé od poválečných let, mechanika stroje se rekonstrukcí vrátila do podoby z 60. let 19. století.

Sto let českého sportu připomene na Pražském hradě slavnostní oběd v prostorách Rudolfovy galerie a Rothmayerova sálu. Spolu s prezidentem se ho zúčastní medailisté z olympijských her či mistrovství světa a zástupci sportovních organizací a sokolské obce. Největší tuzemské sportovní momenty jednotlivých dekád podle ankety České televize budou večer vyhlášeny ve Foru Karlín.

Dny otevřených dveří v pátek lidem zpřístupní budovy několika úřadů, do kterých se běžně nedostanou. Návštěvníci mohou přijít do objektu ministerstva financí v Letenské ulici a hradčanského sídla ministerstva obrany. Úřad vlády veřejnosti zpřístupní Lichtenštejnský palác na Kampě, který slouží k reprezentačním účelům, ministerstvo kultury otevře malostranský Nostický palác.

Výstava nazvaná 28. říjen začne v pátek v pražském Obecním domě, který ji pořádá spolu s Archivem hlavního města Prahy. Návštěvníci budou mít mimo jiné možnost vstoupit do prostor někdejšího Českého pánského klubu, ve kterých zástupci Národního výboru československého podepsali 28. října 1918 zákon o vzniku samostatného československého státu. Národní zemědělské muzeum na Letné otevře k výročí republiky výstavu Největší objev - Fenomén zemědělství ve 100 předmětech.

Ke stému výročí státu se v pátek odehraje také slavnostní představení opery Bedřicha Smetany Libuše v titulní roli s Evou Urbanovou v divadle v Ústí nad Labem. Technická univerzita v Liberci ve svém multimediálním projektu představí nejzajímavější okamžiky města v posledním století formou stovky textových zpráv. Ve Svitavách odhalí nový pomník, ve Frýdlantu vysadí lípu republiky.

Oslavy vzniku Československa jsou koncipovány jako měsíční festival v ulicích. Výročí připomínají vedle výstav, koncertů, divadelních představení a happeningů také audio a videospoty v televizi, rozhlase a na internetu. Oslavy vyvrcholí v posledních říjnových dnech. Konat se bude velká vojenská přehlídka, pieta na Vítkově nebo přísaha a složení slibu vojáků, policistů a hasičů. Slavnostně se otevře opravené Národní muzeum. Završením bude 28. října tradiční udělování státních vyznamenání na Pražském hradě.