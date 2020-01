Na Sundance bude soutěžit film Dcera nominovaný na Oscara

Praha - Filmový festival Sundance v americkém Utahu letos přivítá v soutěžní sekci dva zástupce z Česka. Na největším festivalu nezávislých filmů v USA, který vždy přitahuje pozornost filmových kritiků i tvůrců, budou soutěžit dva české animované filmy. Snímek Dcera studentky pražské FAMU Darji Kaščejevové má aktuálně také nominaci na Oscara, druhým českým zástupcem je film SH_T HAPPENS, který natočili Michaela Mihályi a Dávid Štumpf. Festival bude od 23. ledna do 2. února.

Film Dcera získal už v září v konkurenci více než 1600 filmů z celého světa studentského Oscara. Na začátku léta si odvezl dvě ceny z největšího festivalu animovaných filmů na světě ve francouzském Annecy a sbírá i další ceny. Za jeho úspěchem zřejmě stojí kromě příběhu, který film zpracovává, také nezvyklá technika, jíž autorka zvolila. Kvůli dosažení dojmu jisté dokumentárnosti či větší živosti animovaného filmu zvolila metodu ruční kamery používané v hraném filmu. Film je kompletně ručně zpracovaný bez digitálních triků. Rodačka z Tádžikistánu tak pokračuje v nejlepších tradicích české animované tvorby.

"Myslím si, že už všichni jsou přesyceni počítačovou animací, ?třidéčkem?. Mám ráda ruční práci, když jsou vidět otisky rukou na loutkách. Je to dobrý trend, mám z toho velkou radost," uvedla autorka po oznámení nominace filmu na Oscara. S Dcerou na FAMU zakončila bakalářské studium a pracuje již na magisterském filmu, ve kterém by chtěla jít dál a kombinovat několik animačních technik s živými herci.

To, zda Dcera na Sundance uspěje, se může podle producenta filmu Martina Vandase promítnout i do rozhodování akademiků při Oscarech. Po skončení festivalu odlétá Kaščejevová do USA, vyhlašování Oscarů je 9. února.

Druhý krátkometrážní animovaný film SH_T HAPPENS měl v září premiéru na festivalu v Benátkách v sekci Orizzonti určené inovativním a novým formám filmového vyjádření.

Festival Sundance je největší festival nezávislých filmů v USA a koná se pod záštitou herce, režiséra a producenta Roberta Redforda. Svým významem je přirovnáván k trojici největších festivalů v Cannes, Benátkách a Berlíně. Češi uspěli na Sundance již v minulých letech. V roce 2016 byl na festivalu uveden krátký film Furiant režiséra Ondřeje Hudečka, který získal cenu za režii (Directing Award). V roce 2012 měl na festivalu premiéru v mezinárodní soutěžní sekci film Bohdana Slámy Čtyři slunce. Festival byl významný pro kariéry i takových režisérských hvězd jako Quentin Tarantino, Steven Soderbergh nebo Jim Jarmusch.