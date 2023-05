Na střídačku hokejistů Sparty míří trenér Gross

Praha - Hokejová Sparta angažuje podle serveru iSport.cz česko-německého trenéra Pavla Grosse. Pětapadesátiletý kouč, který loni v březnu skončil v Mannheimu, uvedl, že je blízko dohody s pražským klubem.

"Vyjednáváme. Můžu říci, že to je na dobré cestě," cituje iSport.cz Grosse, který loni na jaře odmítl nabídku stát se asistentem Kariho Jalonena u české reprezentace. Krátce poté byl odvolán od hokejistů Mannheimu, které v roce 2019 dovedl k titulu v německé lize.

Rodák z Ústí nad Labem za Spartu nastupoval jako útočník v letech 1987 až 1990 a získal s ní mistrovský titul. Poté odešel do Německa, kde hrál za Freiburg, Mannheim a Berlín Capitals. Právě v metropolitním týmu začal v roce 2001 během vleklých potíží s třísly s trénováním. Později působil jako kouč ve Freiburgu v druhé lize a byl asistentem ve Frankfurtu a Wolfsburgu v nejvyšší soutěži. Od roku 2010 byl hlavním trenérem Wolfsburgu, kde vydržel do roku 2018. Poté převzal Mannheim a hned v první sezoně s ním slavil titul.

Na střídačku Sparty se v listopadu vrátil Miloslav Hořava, který nahradil Pavla Pateru a podepsal smlouvu do konce příští sezony. Tým vytáhl z předposledního místa v tabulce a v play off s ním ztroskotal ve čtvrtfinále na Třinci, který následně vybojoval čtvrtý titul v řadě. Podle spekulací médií měl do Sparty zamířit Radim Rulík po konci v Pardubicích, které po sezoně převzal Václav Varaďa.