Na střídačce bude na Finsko připravený i junior Novák

Helsinky - Junior Pavel Novák z Litoměřic bude na střídačce českých hokejistů připravený jako třináctý útočník pro dnešní druhý duel na turnaj Karjala proti domácímu Finsku, který začne v 16:30 SEČ. Stejně jako sedmý obránce Šimon Kubíček by se neměl zapojit do hry a oba se v takovém případě dočkají debutu až v neděli proti Rusku, kdy kouč Filip Pešán zařadí do sestavy všech deset členů národního týmu do 20 let ve výběru.

Už v pátek bylo jasné, že oproti čtvrtečnímu duelu se Švédskem (3:1) nastanou v sestavě dvě změny. První reprezentační start si připíšou brankář Dominik Hrachovina, který byl jako trojka na mistrovství světa v Dánsku v roce 2018, a devatenáctiletý útočník Jaromír Pytlík. Ten byl stejně jako Kubíček na střídačce ve čtvrtek, ale do hry nezasáhli. Hrachovina s Pytlíkem nahradili v sestavě Patrika Bartošáka a Jana Myšáka.

"Byli jsme takto domluvení a zaplaťpánbůh se nikdo nezranil. V neděli postavíme kluky z dvacítky proti Rusku. Máme to tak v plánu. Jestli se něco zásadního nestane, tak zítra nastoupí všichni kluci z dvacítky i s gólmanem," řekl v on-line rozhovoru s novináři po dnešním rozbruslení v Hartwall Areně asistent trenéra českého týmu Martin Straka.

Rusko poslalo na turnaj výběr složený výhradně z juniorů. Na české straně se tak po debutech Myšáka a Pytlíka a v případě, že nezasáhnou do hry dnes, dočkají také Kubíček s Novákem a dále brankář Lukáš Pařík, obránci David Jiříček, Stanislav Svozil a útočníci Filip Koffer, Adam Raška a Michal Teplý.

Jiříček, který 28. listopadu oslaví sedmnácté narozeniny, se v neděli stane nejmladším hráčem v dějinách samostatné české reprezentace. Tím je nyní Rostislav Olesz, který na Baltika Cupu v Moskvě nastoupil 22. prosince 2002 proti Rusku ve věku 17 let, dvou měsíců a 12 dní. V součtu s československým týmem je rekordmanem Jaroslav Drobný, který v únoru 1937 debutoval ve věku 15 let, tří měsíců a 30 dní.

Předpokládaná sestavy ČR na dnešní duel turnaje Karjala proti Finsku: Hrachovina - Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík (Kubíček) - Nestrašil, T. Zohorna, H. Zohorna - Lenc, O. Roman, Ordoš - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Pytlík, Červený, Š. Stránský - (P. Novák).