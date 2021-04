Na střeše plzeňské fakulty strojní ZČU vznikla včelí laboratoř

Na střeše Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vznikla chytrá včelí laboratoř se dvěma úly (na snímku z 21. dubna 2021), které nepřetržitě sledují kamery a čidla. Škola se zapojila do projektu místní IT firmy Softech, který moderními technologiemi podrobně monitoruje život včel.

Na střeše Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vznikla chytrá včelí laboratoř se dvěma úly (na snímku z 21. dubna 2021), které nepřetržitě sledují kamery a čidla. Škola se zapojila do projektu místní IT firmy Softech, který moderními technologiemi podrobně monitoruje život včel. ČTK/Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň - Na střeše Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vznikla chytrá včelí laboratoř se dvěma úly, které nepřetržitě sledují kamery a čidla. Škola se zapojila do projektu místní IT firmy Softech, který moderními technologiemi podrobně monitoruje život včel. Umožní třeba odhalit jejich nemoci, to, zda se rojí, mají hlad a nosí nektar. ČTK to řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Fotogalerie

Laboratoř umožňuje pomocí dlouhodobých přesných měření poznat detailněji život včel. "Jedna kamera je zepředu a druhá sleduje, co se děje u dna úlu, které včelaři nazývají podmet. Tam padají například rozdrobené kousky vosku, ale také roztoči, způsobující varroázu, tedy onemocnění, kvůli němuž hynou celá včelstva," řekla Stará. Umělá inteligence rozliší roztoče a dokáže určit jejich denní spad. Monitoring tak nákazu u včel odhalí.

Mikrofon dále zaznamenává frekvenci hučení včel, která se liší podle toho, jestli se včely připravují na rojení, zda mají hlad, ztratily matku a další stavy, které vyhodnotí počítačový systém. "Díky tenzometrickým snímačům hmotnosti se úly průběžně váží. Zjistí se, zda včely nosí, či nenosí nektar nebo zda se třeba vyrojily," řekla mluvčí. Měří se také teplota venku, ale i uvnitř chomáče, do kterého jsou včely v úlu semknuty během zimy.

Včely létají až pět kilometrů daleko. Včelstva z fakulty strojní by tak mohla sbírat nektar a opylovat květy u Borské přehrady. Softech už nainstaloval včelí úly na několika místech v Plzeňském kraji a Praze. V krajské metropoli je jedním z míst Správa informačních technologií města Plzně a přibude i Techmania Science Center, kde budou dva úly od pátku 23. dubna. Projekt science centra Bee Tower přiblíží využitím moderních technologií život včel a upozorní na jejich nezastupitelnou roli v ekologickém systému.

"Ve spolupráci se společností Softech chceme vytvořit prostor pro bakalářské a diplomové práce našich studentů, kteří by s využitím IoT (internetu věcí) laboratoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU rozvíjeli uplatňování chytrých technologií při monitorování včelstev,“ řekl děkan fakulty Milan Edl. Senzory teď začínají sbírat potřebná data. Fakulta plánuje soutěže pro účastníky Dětské technické univerzity, využití záznamů z kamer při přednáškách Univerzity třetího věku a streamování na YouTube pro veřejnost.