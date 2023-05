Na Strahově vítalo nové ligové mistry ze Sparty několik desítek fanoušků

Uherské Hradiště/Praha - Několik desítek fanoušků dorazilo v noci k tréninkovému centru na pražském Strahově přivítat fotbalisty Sparty po návratu z Uherského Hradiště, kde Letenští po bezbrankové remíze se Slováckem v předposledním kole nadstavby získali první ligový titul po devíti letech. Hráči po "vítězné" cestě autobusem z moravského města se zastávkou na benzinové pumpě chvíli slavili s příznivci přes uzavřenou vstupní bránu do areálu a pak se vydali na akci do jednoho z podniků v metropoli. Oslavy s fanoušky proběhly v klidu a bez incidentů.

První vlnu oslav absolvovali sparťané hned po závěrečném hvizdu na stadionu v Uherském Hradišti, kde se stovky fanoušků dostaly přímo na hrací plochu. Zhruba ve 23:00 se vydal tým autobusem zpět do Prahy. Ještě před odjezdem usedl za volant útočník Jan Kuchta, který kvůli trestu za žluté karty proti Slovácku nehrál, a hlasitě troubil do rytmu vítězných chorálů.

Během více než tříhodinové cesty domů se sparťané zastavili na benzinové pumpě u Brna, kde bujaře slavili. Vedle mistrovských pokřiků Letenští rozjeli v prodejně "vláček", nakoupili pití a jídlo a poté pokračovali směrem do svého tréninkového centra na Strahově.

Do metropole výprava dorazila zhruba v půl třetí ráno. U areálu na hráče a realizační tým čekalo zhruba šest desítek příznivců, kteří přivítali přijíždějící autobus s novými mistry světlicemi. Autokar vjel za bránu tréninkového centra a hráči pak přes plot pár minut slavili s fanoušky. Společně skandovali pokřiky "Mistři" nebo "Tak jsme první no a co". Příznivci vyvolávali jméno kapitána Ladislava Krejčího mladšího či dánského trenéra Sparty Briana Priskeho. Oslavy se obešly bez incidentů a zásahů policie. Někteří fanoušků zůstali až do rána v Uherském Hradišti a centrem města se do noci rozléhaly vítězné chorály.

Ke stadionu na Letnou, kde se shromáždilo jen několik málo příznivců, se tým po návratu do Prahy vůbec nevydal a vyrazil do uzavřené společnosti. "Na všechny oslavy se těším, budu oslavit dlouho," řekl novinářům s úsměvem Krejčí.

Hlavní oslavy s fanoušky čekají sparťany až v sobotu, kdy po závěrečném kole nadstavby a domácím zápase s Plzní převezmou pohár pro nové šampiony. Letenští coby stále nejúspěšnější český tým historie slaví celkově 37. titul a třináctý od rozdělení federace, ale první od roku 2014.