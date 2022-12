Na Štědrý den mohou lidé v Praze navštívit zoo, památky nebo muzea

Praha - Na Štědrý den si Pražané budou moci prohlédnout některé pražské památky, navštívit botanickou zahradu v Troji, zúčastnit se vánočního programu v pražské zoologické zahradě nebo zavítat do některých muzeí. Provozovatelé to uvedli na svých webových stránkách.

V Zoo Praha se mohou lidé 24. prosince těšit na komentované krmení některých zvířat či setkání v pavilonech. Ve 13:30 na ně pak čeká trénink lachtanů. Děti do 15 let mají vstup za jednu korunu.

Navštívit mohou lidé také sousedící trojskou botanickou zahradu a to od 09:00 do 14:00. K vidění bude řada stálozelených trvalek, jehličnany, stálozelené stromy a keře nebo i některé květy. Ve skleníku Fata Morgana jsou expozice asijských horských rostlin, kde je například nejstarší orchidej ve sbírkách botanické zahrady. Vinotéka sv. Kláry nabídne svařené víno a horký mošt.

Prohlédnout si budou moci lidé i pražské památky jako Vyšehrad, kde v bazilice sv. Petra a Pavla bude od 10:00 do 16:00 rozdávání betlémského světla. Pražský hrad letos poprvé hostí vánoční trhy, na Stájovém dvoře a Jiřském náměstí se tak návštěvníci mohou těšit na sortiment tuzemských prodejců. Otevřeno bude od 09:00 do 17:00.

Otevřené budou v sobotu i památky, které spravuje městská organizace Prague City Tourism, a to od 10:00 do 15:00, sdělila mluvčí organizace Klára Janderová. Lidé si mohou prohlédnout interiéry Staroměstské radnice, Prašné brány, Staroměstské či Malostranské mostecké věže. Navštívit lze i Petřínskou rozhlednu a zrcadlové bludiště.

Za uměním mohou lidé ve Štědrý den jít do Museum Kampa, které bude mít otevřeno od 10:00 do 15:00 nebo do domu U Zlatého prstenu, který spadá pod Muzeum města Prahy. Nachází se zde stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město, která představuje metropoli a její proměnu za vlády Karla IV.

Lidé si o Vánocích mohou jít také zabruslit, a to například na kluzišti Čapadlo na pražské náplavce, na ledové ploše na Vypichu nebo na kluzišti na Letné. Za poplatek si lze půjčit brusle a vstupné je zdarma.