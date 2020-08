Na stavbě našli prakovou kouli starou 600 let

Dělníci při výkopových pracích ve Stříbrné Skalici u Prahy objevili 600 let starou prakovou kouli (na snímku v popředí uprostřed na místě nálezu).

Dělníci při výkopových pracích ve Stříbrné Skalici u Prahy objevili 600 let starou prakovou kouli (na snímku v popředí uprostřed na místě nálezu). PR/Obec Stříbrná Skalice

Stříbrná Skalice (u Prahy) - Zajímavý doklad o historii vydala stavba kanalizace ve Stříbrné Skalici u Prahy. Dělníci tam při výkopových pracích objevili 600 let starou prakovou kouli. Unikátní nález doplnil sbírku kamenné munice, která připomíná obléhání zdejšího hradu na počátku 15. století. ČTK o tom dnes informovala Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.

Fotogalerie

Ze žulových kamenů vážících několik desítek kilogramů, kterých je nyní už 15 kusů, chce obec vybudovat pietní místo v autentickém prostředí na návrší u kostela svatého Jana Nepomuckého, postaveného na místě bývalého hradu Skalice. "Snažíme se najít nějaký elegantní způsob pro bezpečnou prezentaci kamenů," uvedl starosta Miroslav Šmied (nez.).

Připomněl, že hrad Skalici nedávno zpopularizovala počítačová hra Kingdom Come. Jeho představou je obnovit prostranství před kostelem, znovu obnažit půdorys hradní kruhové věže, který byl zřetelný ještě na začátku 19. století, a kameny tam vystavit. Doplnit by je měla tabule s informacemi o historii místa, posezení a stojan na kola.

Nálezem unikátních kamenů obec v současnosti žije. "Ve skrytu duše jsme si říkali, že by se na stavbě kanalizace mohlo něco najít. Očekávali jsme, že to bude hlavně v ulici V Podhrádí, ale ještě než jsme se do ní prokopali, jeden kámen se našel v ulici Pod Farou," uvedl historik Jiří Bernat, který s obcí spolupracuje. Se starostou nyní chodí na stavbu i několikrát denně, aby nepřišli o žádný další cenný nález.

Podle Bernata sloužila v minulosti hradní lokalita jako zdroj stavebního materiálu. Zřejmě kolem roku 1893, kdy se zde těžily kameny pro základy nové školy, byly nalezeny i balvany popsané jako praková munice z doby obležení skalického hradu Zikmundovými vojsky za druhého zajetí krále Václava IV. někdy v roce 1402 nebo 1403. Od té doby trvá v obci povědomí o takzvaných Zikmundových koulích.

Kameny nalezené v sousedství kostela byly až do prvních desetiletí 20. století pietně rozmístěny v obrysech zdiva okrouhlé věže bývalého hradu, později byly přemístěny do rohu návrší a nakonec zmizely. Traduje se, že si je rozebrali převážně místní lidé. Všechny dosud objevené prakové kameny byly změřeny, zváženy - největší z nich váží kolem 110 kilogramů - vyfoceny a zadokumentovány. Ví se, kde se nacházejí a kdo je má v držení. Čtyři koule jsou deponovány v kostele svatého Jana Nepomuckého, kde vzniklo provizorní minimuzeum, není ale volně přístupné.

Díky archeologickým dohledům při opravách nebo demolicích drobných staveb v obci se podařilo zachytit další koule, jež posloužily jako běžný zdicí materiál. Jeden kámen se například našel v 70. letech 20. století při kopání základů pro dům v ulici Na Zlodějce. Další se našel ve zdi u vchodu do chalupy z konce 18. století při bourání prostoru pro skříňku na elektroměr.