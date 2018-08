Praha - Na jihovýchodní nároží Staroměstské radnice se dnes vrátila socha Madony. Další z řady kopií originálu ze 14. století jeřáb ráno vyzdvihl na místo, její uchycení podle autora sochy René Tikala zabere celé dopoledne. Socha váží 350 až 400 kilogramů a je vyrobena z pískovce. Při opravách radnice se zjistilo, že předchozí kopie z roku 1988 je poškozena a je nutné ji nahradit.

Gotický originál sochy je vyroben také z pískovce a je uložen v Muzeu hlavního města Prahy. "Originálu chybí levá ruka Madony a pravá paže Ježíška, takže tyto věci byly rekonstruovány, vytvořil se sádrový model a podle něj se kopie sekala,“ vysvětlil Tikal. Práce na kopii trvaly zhruba rok.

Nová Madona je vyrobena z pískovce, čímž se liší od předchozí kopie, která byla z epoxidové pryskyřice. "Je to jemnozrnný, řekl bych středně tvrdý kámen, takže by to mělo nějakou dobu vydržet," uvedl sochař s tím, že nová socha rozhodně vydrží déle než ta předchozí.

Po osazení sochy práce neskončí. "Až se socha osadí, tak se budou provádět další restaurátorské zásahy v podobě různých patin, dosekání některých partií a osazení atributů, protože Panna Marie má na hlavě korunu a v levé ruce bude držet žezlo. Tyto atributy jsou vyrobeny z měděného plechu a budou pozlaceny plátkovým zlatem," vysvětlil sochař.

Předchozí kopie bude vystavena na připravované výstavě o dokončované rekonstrukci věže. Poté se zrestauruje a umístí v suterénu radnice.

Za kompletní rekonstrukci věže Staroměstské radnice hlavní město zaplatí 55 milionů korun bez DPH. V první fázi rekonstrukce byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. V březnu se na věž vrátily věžní hodiny. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové do letošních oslav 100. výročí vzniku Československa. Magistrát plánuje také úpravy interiéru radnice a přilehlého domu U Minuty.