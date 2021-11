Na Staroměstském náměstí protestovali lidé kvůli opatřením proti covidu

Praha - Staroměstské náměstí v Praze zaplnilo dnes po 15:00 podle odhadu policie 10.000 lidí, kteří protestovali kvůli opatřením proti covidu-19. Akci, která trvala zhruba dvě a půl hodiny, svolalo hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES spolu s dalšími asi třemi desítkami uskupení. Řečníci označovali rozhodování vlády zdůvodněné snahou o omezení šíření viru za protiústavní, zpochybňovali pandemii covidu-19 jako takovou a popírali smysl očkování. Vyzývali k tomu, aby se lidé nebáli bránit svobodu, kterou jim podle nich vláda vzala. V úterý přibylo v Česku nejvíc nákaz covidem-19 za den od začátku epidemie loni v březnu. Nově nakažených bylo 22.479.

Iniciativa Chcípl PES vznikla jako protest proti opatřením omezujícím provoz restaurací. Jako politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES poté kandidovala ve sněmovních volbách, ve kterých hnutí získalo 0,4 procenta hlasů. K dnešnímu protestu se přidala také například uskupení Trikolora, Švýcarská demokracie, Volný blok, Dělnická strana, Akce D.O.S.T. nebo Vraťme děti do školy bez podmínek.

"Je úžasné vidět plný Staromák lidí, kteří nemají roušky a nebojí se," přivítal účastníky demonstrace na úvod vlastník restaurace Šeberák a předseda hnutí Chcípl PES Jakub Olbert. V celé zemi je podle něj polovina lidí, kteří smýšlí stejně. "Ukážeme jim, že náš boj má smysl. Dokážeme docílit toho, co chceme," řekl. Cílem je podle něj získat zpět svobodu a občanská práva.

Podobně se vyjádřili zástupci dalších uskupení, podle kterých postup státu vede k likvidaci demokracie a totalitě. Například předseda Svobodných Libor Vondráček do davu zvolal, zda lidi souhlasí s tím, že je v Česku pandemie zvůle moci a nenávisti. Sklidil potlesk. Naopak protestující nesouhlasně bučeli, když se ptal, zda si někdo myslí, že je v zemi pandemie neočkovaných.

Předsedkyně Trikolory Zuzana Zahradníková Majerová řekla, že ji dnešní demonstrace připomíná rok 1989. "Jen komunistickou totalitu nahradila totalita covidová," uvedla. "Pojďme se nebát!" vyzvala a připomněla jedno z hesel sametové revoluce Kdo, když ne my, kdy, když ne teď.

Podle místopředsedy hnutí Chcípl PES Jiřího Janečka už lidé nemůžou o nic přijít, když přišli o svobodu. Zástupkyně iniciativy Vraťme děti do škol Martina Novotná pak vyzvala přítomné, aby nenechávali děti doma v karanténě a trvali na jejich docházce do školy, i když mohou být nakažené. K občanské neposlušnosti vyzývali i další řečníci. Tvrzení, že nemocnice nebudou mít dost místa pro neočkované označili za vyhrožování. Někteří srovnávali protiepidemická opatření s nacistickým režimem a vyčleňování neočkovaných ze společnosti s pronásledováním Židů za druhé světové války. Podle historiků nacisté za války kolem šesti milionů Židů zavraždili.

Mezi zhruba čtyřmi desítkami řečníků bylo i několik lékařů a učitelů. Například ředitel ZŠ Troubky Petr Vrána řekl, že nechápe, proč se očkované děti nemusí testovat a být v karanténě, když také mohou šířit nákazu. Uvedl, že mu hygienici sdělili, že jako ředitel nemusí od nikoho ve škole vyžadovat nošení roušek, takže to nedělá. Stejně by se podle něj měli zachovat i ostatní ředitelé škol. Pediatrička Karen Pumrová zase vyzvala politiky, aby se věnovali tvorbě zákonů a nechali medicínu na lékařích. Další upozorňovali na to, že lidé mají kvůli opatřením proti epidemii psychické problémy.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk ČTK řekl, že se demonstrace účastnilo odhadem 10.000 lidí. Policisté opakovaně vyzvali účastníky, aby dodržovali platná protiepidemická opatření. Rozpustit shromáždění je v kompetenci pracovníka magistrátu, který byl na místě. "V tomto konkrétním případě tento pracovník neshledal důvod k rozpuštění shromáždění," uvedla policie na twitteru.

Někteří demonstranti měli české vlajky či přeškrtnuté vlajky EU a transparenty s nápisy jako Neposlušnost je základem svobody, o zdraví tu nejde nebo Mocipáni, pamatujte, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Dav skandoval Svobodu!, Máme toho dost!, Hanba! nebo Chceme zdravě žít! Organizátoři dopředu avizovali, že demonstrace bude zcela nenásilná a o bezpečnost se kromě policie bude starat také 80 dobrovolníků. Po skončení akce se část lidí vydala směrem na Národní třídu a Václavské náměstí, kde se konaly další akce k výročí 17. listopadu.

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vládě navrhne, aby se od pondělí dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy.