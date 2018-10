Praha - Výstava na Staroměstské radnici mapuje přelomové momenty v historii Československa. Celkem 300 fotografií od 51 autorů vypráví příběh státu od první světové války po současnost. Výstava Osudové chvíle Československa bude otevřena v pátek 5. října a potrvá do 11. listopadu.

"Myslím, že to je výstava, kterou člověk nemůže projít hodně rychle, je to výstava k zamyšlení. Ať už pro pamětníky, ale i pro ty, kteří to nezažili. Žádná školní učebnice jim to nepopíše," řekla ČTK kurátorka Daniela Mrázková. Už teď se hlásí podle Mrázkové školy, které mají zájem o výstavu.

Výstava začíná fotografiemi z fronty první světové války od Jindřicha Bišického. Jeho snímky byly v roce 2009 představeny jako fotografie neznámého vojína, kterého identifikovali jeho vnuci. "Asi 90 let po vzniku fotografií z první světové války má česká fotografie další významné jméno," řekla Mrázková.

Významným souborem fotografií jsou snímky exilové vlády v Londýně od Ericha Auerbacha. Jeho snímky nabídla k vystavení jeho dcera. "Nikdy jsem netušila, jaký respekt měla československá vláda v exilu. Vidíme to třeba podle toho, že britská vláda věnovala Československu zvláštní kulturní středisko, které navštívila sama královna Alžběta (korunována v roce 1952, pozn. red.), že při výročí lidické tragédie se ve městě Coventry přímo v prostředí zničené katedrály konala tryzna," popsala tento soubor kurátorka.

Záběry dalších autorů ukazují příjezd německých okupačních vojsk do Prahy nebo život lidí odvlečených nacisty na nucené práce. Druhá světová válka je zmapována také pohledem kapitána Otakara Jaroše, který fotografoval formování československé jednotky v uralském městě Buzuluk. Tyto fotografie byly vyvolány až 30 let od pořízení.

Historický moment, kterým byla invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, zastupují například fotografie od Daniely Sýkorové nebo muzikanta Jiřího Stivína. V této části výstavy je také svědectví o pohřbu Jana Palacha od Miloně Novotného. Jindřich Štreit vytvořil za následné normalizace zajímavý soubor fotografií. "Je nadán neuvěřitelným smyslem pro trošku ironie a trošku nadsázky," řekla o autorovi, který byl kvůli snímkům za minulého režimu souzen.

Rok 1989 je na výstavě rozdělené na tři fáze. Demonstrace předcházející listopadu, německý exodus, kdy Němci z komunistického východního Německa utíkali přes Prahu do západního Německa, a listopad 1989. Poslední část výstavy je věnována prvnímu polistopadovému prezidentu, Václavu Havlovi, a expozici zakončují dvě fotografie dalších prezidentů, Václava Klause a Miloše Zemana.

K výstavě jsou připravené besedy s fotografy, komentované prohlídky a pro školy jsou připravené kvízy. Byla také vydána stejnojmenná obrazová publikace, ve které jsou vedle 216 fotografií také životopisná data všech autorů.