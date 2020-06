Na Staroměstské radnici začala výstava World Press Photo

Fotoreportéři (zleva nahoře) Roman Vondrouš, David Neff, Barbora Reichová, Ondřej Deml, Lukáš Bíba, Petr David Josek, Martin Divíšek a (zleva dole) Nguyen Phuong Thao, Lenka Klicperová, Veronika Souralová, Dan Materna a Jarmila Štuková 8. června 2020 na Staroměstské radnici v Praze před zahájením výstavy reportážních fotografií Koronavirus – Život v nouzovém stavu. Své práce představují čeští fotoreportéři dokumentující téma koronaviru v Čechách. Expozice doprovází výstavu vítězných snímků z aktuálního ročníku fotožurnalistické soutěže World Press Photo. Výstavy budou přístupné do 28. června.

Fotoreportéři (zleva nahoře) Roman Vondrouš, David Neff, Barbora Reichová, Ondřej Deml, Lukáš Bíba, Petr David Josek, Martin Divíšek a (zleva dole) Nguyen Phuong Thao, Lenka Klicperová, Veronika Souralová, Dan Materna a Jarmila Štuková 8. června 2020 na Staroměstské radnici v Praze před zahájením výstavy reportážních fotografií Koronavirus – Život v nouzovém stavu. Své práce představují čeští fotoreportéři dokumentující téma koronaviru v Čechách. Expozice doprovází výstavu vítězných snímků z aktuálního ročníku fotožurnalistické soutěže World Press Photo. Výstavy budou přístupné do 28. června. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Na Staroměstské radnici v Praze jsou ode dneška k vidění vítězné snímky z aktuálního ročníku fotožurnalistické soutěže World Press Photo. Česká metropole je prvním místem, kam výstava zamířila po nedávné premiéře v Amsterdamu. Světovou přehlídku letos doplnila výstava Koronavirus - Život v nouzovém stavu, na které představují své práce čeští fotoreportéři dokumentující téma koronaviru v Čechách. Jsou mezi nimi i Ondřej Deml a Roman Vondrouš z České tiskové kanceláře.

Výstavy jsou přístupné do 28. června každý den od 10:00 do 19:00 kromě pondělí, kdy je otevírací doba od 11:00 do 19:00.

Výsledky World Press Photo byly oznámeny 16. dubna, kvůli koronavirové krizi se vítězové o svém úspěchu letos dozvěděli prostřednictvím internetu a tradiční slavnostní udílení cen v Amsterdamu se nekonalo.

Fotografií roku se v soutěži letos stal snímek ze súdánských demonstrací Japonce Jasujošiho Čiby, který působí jako fotoreportér francouzské tiskové agentury AFP pro východní Afriku a Indický oceán. Na vítězné fotografii Straight Voice (Jasný hlas) zachytil poetický moment uprostřed krvavých protestů v Súdánu. Snímek zobrazuje mladého muže, který mezi demonstranty v záři světel z mobilních telefonů recitoval básně.

Druhé místo v kategorii problémy dnešní doby získal americký fotograf Steve Winter, který se věnoval fenoménu tygrů chovaných v zajetí. Porota ocenila i dva autory souborů z požárů v Austrálii. Prvním je Sean Davey z AFP a druhým Matthew Abbott, který dokumentoval situaci pro Panos Pictures a The New York Times.

Vystaveny budou i snímky, které zachytily zásadní politické události. Nicolas Asfouri byl se svou sérií demonstrací z Hongkongu nominován i na Story roku, nakonec získal první místo v kategorii události. Romain Laurendeau dlouhodobě sleduje situaci v Alžírsku, kde vysoká nezaměstnanost a frustrace vyústily v demonstrace. Nechybějí témata jako migrace Jihoameričanů do USA, demonstrace v Chile nebo dlouhotrvající konflikty v Sýrii a na Blízkém východě.