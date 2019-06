Na Staroměstské radnici jsou nejlepší novinářské snímky světa

Praha - Vítězné fotografie soutěže World Press Photo a příběhy reflektují nejdůležitější události roku 2018 si budou moci od čtvrtka prohlédnout lidé na Staroměstské radnici. Vernisáže se poprvé v historii výstavy v České republice zúčastní absolutní vítěz soutěže - držitel titulu Picture of the Year John Moore z agentury Getty Images. Vítězem 62. ročníku soutěže se stal díky snímku plačící holčičky z Hondurasu zadržené s matkou na hranici s USA. Čech Michael Hanke skončil druhý ve sportovní kategorii se snímky boxerů vozíčkářů.

"V této době jsme zavaleni obrovským množství obrazového zpravodajství, je opravdu důležité udělat takovýto výběr, abychom se mohli orientovat v tom, co se za rok 2018 ve světě děje. To právě tahle výstava přináší," řekl dnes novinářům John Moore. "Zabývám se problematikou imigrace přes deset let. A vidím, že zde v Evropě je to téma stejně naléhavé jako u nás ve Spojených státech. Ve všech zemích Evropy se stále řeší problém přijímání uprchlíků," zmínil.

"Určitě znáte kroky Trumpovy vlády, jeho agresivní politiku vůči imigrantům, pověstnou nulovou toleranci, která také prošla nějakými změnami v poslední době. Nejsem člověk, který postuluje nějaké názory, dokumentuji události a především chci skrze své snímky tyto záležitosti humanizovat, dál jim lidskou tvář a to, co vnímáme ve formě statistických čísel, ukázat, co za těmi čísly skutečně stojí," řekl vítěz světové fotožurnalistické soutěže.

Mooreův snímek malé Yanely zafungoval podle pořadatelů jako symbol migrační krize mezi Severní a Jižní Amerikou a vyvolal masové veřejné protesty, které vedly ke zrušení nulové tolerance amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Na Staroměstské radnici bude vystaveno 156 snímků. O finální řešení expozice se postarala kurátorka World Press Photo Suzan van den Bergová. Výstavu do Prahy přivezla společnost Czech Photo, která organizuje soutěže Czech Press Photo a Czech Nature Photo.

V kategorii Sport se již podruhé umístil český fotograf Michael Hanke se sérii Nikdy ho neviděli brečet, která vypráví příběh handicapovaného sportovce Zdeňka Šafránka. Hanke dokumentuje život sportovce, který po úrazu v roce 2003 zůstal upoután na invalidní vozík. Přesto se stal úspěšným sportovcem, hraje sledge hokej, byl českým šampionem v paraboxu a reprezentuje Českou republiku v handbiku.

Kolekci vybraných fotografií doplní Cena Prahy, jíž udílí sponzor Czech Press Phota a která představí tvorbu fotografa Chrise McGratha. V soutěži získal prvenství v kategorii Aktualita se snímkem zachycujícím tlačící se novináře, kteří lačnili po vyjádření ohledně zmizení novináře Džamála Chášukdžího.

Do soutěže World Press Photo se v roce 2018 přihlásilo 4738 fotografů z celého světa. Společně předložili porotě 78.801 snímků. Výstava zahájila svoji pouť po světě ceremoniálem 13. dubna v amsterodamském kostele Nieuwe Kerk. Do konce roku ji mohou vidět návštěvníci ve více než stovce měst 45 zemí. V Praze potrvá od čtvrtka od 30. června.