Na Staroměstské radnici bude výstava World Press Photo

Praha - I přes komplikace spojené s pandemií koronaviru se v Praze uskuteční aktuální výstava World Press Photo. Praha bude první zahraniční destinací, která představí výstavu jen týden po premiéře v Amsterdamu. Letos tuto světovou přehlídku doplní čeští reportéři s výstavou Koronavirus - Život v nouzovém stavu. ČTK to za společnost Czech Photo, která výstavu do ČR přiváží, sdělila Anna Vacková.

Doplnila, že v říjnu převezme výstavní prostory Staroměstské radnice, kde se výstavy uskuteční, nový provozovatel, který s nimi má jiné záměry. Proto tyto dvě výstavy budou zřejmě jedny z posledních konaných na tomto místě, uvedla. Výstavy může veřejnost navštívit od 8. do 28. června.

V soutěži World Press Photo se letos fotografií roku stal snímek ze súdánských demonstrací Japonce Jasujošiho Čiby. Výsledky byly oznámeny 16. dubna, kvůli koronavirové krizi byli letos všichni vítězové o svém triumfu zpraveni prostřednictvím internetu a tradiční slavnostní udílení cen v Amsterdamu se nekonalo.

Japonský fotograf zachytil poetický moment uprostřed krvavých protestů v Súdánu. Snímek Straight Voice (Jasný hlas) zobrazuje mladého muže, který mezi demonstranty v záři světel z mobilních telefonů recitoval básně. "Je to zkrátka velmi krásná, pokojná fotografie, která shrnuje všechen neklid světa a touhu lidí po změně," poznamenal člen poroty Chris McGrath. Čiba působí jako fotoreportér francouzské tiskové agentury AFP pro východní Afriku a Indický oceán.

Loňský rok se často řešilo téma tygrů v zajetí. Fenoménu tygrů chovaných v zajetí se věnoval americký fotograf Steve Winter, který se svou sérií získal druhé místo v kategorii problémy dnešní doby. Porota ocenila i dva autory souborů z požárů v Austrálii. Prvním je Sean Davey z AFP a druhým je Matthew Abbott, který dokumentoval situaci pro Panos Pictures a The New York Times.

Vystaveny budou i snímky zachycující zásadní politické události. Nicolas Asfouri byl se svou sérií demonstrací z Hongkongu nominován i na Story roku, nakonec získal první místo v kategorii události. Romain Laurendeau dlouhodobě sleduje situaci v Alžírsku, kde vysoká nezaměstnanost a frustrace vyústily v demonstrace. Nechybějí témata jako migrace Jihoameričanů do Spojených států amerických, demonstrace v Chile nebo dlouhotrvající konflikty v Sýrii a na Blízkém východě.

Výstavu doprovodí čeští autoři reportážní fotografie, kteří dokumentují téma koronaviru v Čechách. Jsou mezi nimi i Ondřej Deml a Roman Vondrouš z České tiskové kanceláře. Výstavy budou přístupné od 8. do 28. června každý den od 10:00 do 19:00 kromě pondělí, kdy je otevírací doba od 11:00 do 19:00. Základní vstupné činí 150 Kč a snížené 80 korun.