Do ohrady na Šlovickém vrchu u Dobřan na Plzeňsku bylo 30. září 2018 vypuštěno šest hřebečků, exmoorských ponyů.

Do ohrady na Šlovickém vrchu u Dobřan na Plzeňsku bylo 30. září 2018 vypuštěno šest hřebečků, exmoorských ponyů. ČTK/Chaloupka Miroslav

Dobřany (Plzeňsko) - Do ohrady na Šlovickém vrchu u Dobřan bylo vypuštěno šest hřebečků, exmoorských ponyů. Divocí koně zatím pobývají v aklimatizační ohradě, už za měsíc ale začnou spásat porost ve 30 hektarů velkém prostoru evropsky významné lokality Natura 2000. Přirozeným spásáním pomohou udržovat unikátní biotop se zvláště chráněnými živočichy. ČTK to řekl starosta Dobřan Martin Sobotka (nez.).

Přivezená zvířata jsou potomky zakládajícího stáda, které docestovalo do rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích v roce 2015.

Na vypuštění koní čekalo u Dobřan odpoledne asi 40 lidí. Hřebečci proto s vystoupením z přepravníku chvíli váhali. "Následující měsíc budou v bytelnější, aklimatizační ohradě, aby si na nové prostředí zvykli. Potom je už vypustíme do toho velkého prostoru," řekl Sobotka. Další koně by na Šlovickém vrchu zatím přibývat neměli. Po pěti letech se radnice rozhodne, zda stádo rozšířit nebo například doplnit kozami, které by vypásaly mírně odlišné druhy rostlin.

Na Šlovickém vrchu od 18. století až do roku 1989 bylo vojenské cvičiště. Díky tomu vznikla směs luk, křovin, lesíků, tůní a ploch s holou půdou či skálou. Vyskytuje se tam například žába kuňka žlutobřichá, vzácní korýši, motýli i rostliny. Divocí koně by s pomocí dalších opatření měli biotop pomáhat udržet.

Plzeňský kraj přitom nebyl jediným místem, kam o prodlouženém víkendu z Milovic vyrazil transport s mladými zvířaty. Již 28. září odjela menší skupinka hřebců do dvou východočeských lokalit, kde divocí koně pomáhají s péčí o přírodu od letošního ledna. Do lokality Na Plachtě na okraji Hradce Králové odjeli dva hřebečci, další dvojice pokračovala do Ptačího parku Josefovské louky. Na obou místech se pastva v minulých měsících osvědčila.