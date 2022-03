Na Slovensku zůstaly vlaky s pomocí Ukrajině, uprchlíci musí jet běžným spojem

Brno/Košice - V Košicích a jejich okolí zůstaly dnes stát dva vlaky, které vezly z Česka humanitární pomoc Ukrajině a měly odvézt Ukrajince do ČR. Novinářům to řekl zakladatel iniciativy Železnice pomáhá Albert Fikáček. Důvodem je podle něj administrativní chyba související s odbavením. Pomoc musí jet přes jiný přechod a Ukrajince je potřeba kontrolovat přímo na slovenských hranicích, což se dosud dělo až v ČR. Na Ukrajině podle Fikáčka na odvoz vlaky čekají stovky Ukrajinců, možná i přes tisíc. Česká ministerstva vnitra a dopravy na dotaz ČTK uvedla, že vlaky z ČR dočasně nebudou jezdit pro běžence až na Ukrajinu. Uprchlíci ale mohou jet podle úřadů zdarma běžnými spoji z Košic, které budou případně posíleny. Humanitární pomoc přepraví nákladní vlaky.

Do iniciativy Železnice pomáhá se zapojily například České dráhy, Arriva i Fikáčkova brněnská společnost Gepard Express. Vlaky z Česka jezdily dosud až do ukrajinského Čopu. Za dobu války na Ukrajině, kterou minulý týden ve čtvrtek napadlo Rusko, odjela z ČR na Ukrajinu na podnět iniciativy už desítka vlaků. Na Ukrajinu odvezla přes 180 tun humanitární pomoci. Zpět do ČR přivezla asi 3500 lidí z Ukrajiny.

Fikáček dnes dopoledne uvedl, že dva vlaky čekají na slovenské straně s humanitární pomocí, jako je zdravotnický materiál, drogistické zboží, trvanlivé potraviny nebo spacáky a karimatky. "Problém spočívá v administrativním nedopatření a doufáme, že bude co nejdříve odstraněn, nejlépe v rámci hodin," uvedl Fikáček. "Humanitární pomoc sesbíraná na nádražích zamíří do Čopu v nejbližších dnech nákladním vlakem," oznámil odpoledne v tiskové zprávě ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Problém také nastal při cestě zpět v odbavení Ukrajinců. "Slovenská strana nemá dostatek pohraničních zaměstnanců, aby na železničním přechodě z Čopu odbavili tento vlak. Dosud tito lidé jezdili do České republiky, kde byli odbaveni. Z analýzy ale vyplynulo, že je to mimo legální rámec. Z toho důvodu je potřeba odbavit ty lidi na slovenském území," řekl Fikáček. Dodal, že problém nezpůsobila zlá vůle některé ze stran.

Z Česka tak dočasně nebudou jezdit speciální humanitární vlaky na Ukrajinu přepravující uprchlíky, řekl ČTK mluvčí ministerstva dopravy ČR Martin Brychta. "Nicméně Ukrajinci mohou zdarma využít běžného spoje Českých drah, který jezdí na trase Praha-Košice. Pokud by zájem narůstal, tak je možno spoj posílit," dodal. "K rozhodnutí došlo s ohledem na to, že v současné době není možné slovenskou stranou zajišťovat kontrolu na vnější schengenské hranici na železniční trati mezi Čopem a Černou nad Nisou," řekl ČTK k přerušení speciálních spojů z ČR na Ukrajinu a zpět mluvčí českého ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Mluvčí slovenského národního vlakového dopravce Železničná spoločnosť Slovensko Tomáš Kováč ČTK potvrdil, že nově budou evakuační vlaky jezdit pouze do Košic. To by podle něj znamenalo, že uprchlíci budou od ukrajinských hranic přepravováni do 100 kilometrů vzdálených Košic autobusy.

Rusko napadlo Ukrajinu minulý týden ve čtvrtek. Boje si už vyžádaly si mnoho obětí. Ze země prchlo přes milion Ukrajinců. Většina zůstává v Polsku, jsou ale i v jiných zemích jako například na Slovensku nebo v České republice.