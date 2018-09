Praha - V centru Prahy si dnes lidé připomenou režiséra Miloše Formana. Součástí odpolední vzpomínkové akce na Slovanském ostrově bude promítání Formanových filmů, hudební produkce a doprovodný program. Jeden z nejslavnějších českých filmařů zemřel letos v dubnu v USA, kde od své emigrace z Československa koncem 60. let minulého století žil.

"Díky podpoře a laskavosti těch, kteří měli Miloše Formana či jeho filmy rádi, jsme se rozhodli uspořádat vzpomínkovou akci. Na Slovanském ostrově se tak tento den může zastavit kdokoli, kdo by chtěl zavzpomínat s námi," zve k návštěvě režisérův syn Petr Forman.

Organizátoři nechali na ostrově postavit stany, kde se budou zdarma promítat slavné Formanovy filmy. Připravena je i hudební produkce v podání skupin ZaTrestBAND Petra Píši a Pražské MTO Universal. Lidé také budou moci ochutnat občerstvení složené z oblíbených jídel a nápojů proslulého filmaře. Večerní projekci Formanových filmů zahájí přechodem nad Vltavou švýcarský provazochodec David Dimitri.

Režisér Miloš Forman se do dějin české kinematografie zapsal snímky Lásky jedné plavovlásky a Hoří, má panenko. Největší slávy se mu ale dostalo po jeho emigraci do USA koncem 60. let. V zahraničí se proslavil zejména filmy Přelet nad kukaččím hnízdem či Amadeus. Za své snímky získal dva Oscary, tři Zlaté glóby či francouzského Césara. Miloš Forman zemřel letos 13. dubna ve Spojených státech amerických. Bylo mu 86 let.