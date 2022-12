Na silvestra mohou lidé v Praze do divadla, kina či na parník

Praha - Pražané a návštěvníci metropole mohou poslední den v roce zajít do kina, do divadla, do zoo, do restaurace, na koncert nebo na večírek na parníku. Sportovně založení si mohou jít zabruslit nebo se zúčastnit běžeckého závodu. Město letos nebude pořádat ohňostroj ani promítat na budovy takzvaný videomapping. Ohňostroj plánuje Praha 21 a okolní městské části na východním okraji metropole. Na většině míst v centru platí podle vyhlášky i na silvestra zákaz používání zábavní pyrotechniky.

Odpolední, podvečerní i večerní představení hraje na silvestra celá řada pražských divadel, například v Národním divadle je na výběr odpoledne balet Louskáček, v 17:00 činohra Poe a v 18:00 opera Ples v hotelu Savoy. Představení na poslední letošní den roku připravila mimo jiné i Městská divadla pražská, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Na Fidlovačce nebo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

Otevřená budou i kina, kromě multikin i ta menší. Například kino Lucerna bude živě přenášet koncert Berlínské filharmonie s tenoristou Jonasem Kaufmannem, na kterém zazní árie z italských a ruských oper, Čajkovského Italské capriccio nebo části z Prokofjevova baletu Romeo a Julie.

Silvestrovský program připravily i hudební kluby jako Rock Café, Roxy, Vagon, Lucerna Music Bar nebo Jazz Dock. Přes den bude v provozu i zoologická zahrada či řada veřejných kluzišť, konat se bude tradiční půlnoční silvestrovsko-novoroční Běh metropole.

Otevřeno budou mít i restaurace a bary, které kvůli velkému zájmu často vyžadují rezervaci předem. Večeře v lepší restauraci o silvestrovském večeru může v Praze vyjít i na několik tisíc korun, například v restauraci v žižkovském vysílači vyjde šestichodové menu na 5499 korun. Běžné podniky pak obvykle ponechávají standardní nabídku.

Mezi možnostmi, jak trávit poslední den v roce, jsou rovněž výlety parníkem. Jsou spojeny se silvestrovskou party zahrnující raut a pití. Pětihodinová plavba s večeří, volnou konzumací a živou hudbou vyjde na 4750 korun na osobu. Plavby jsou různě dlouhé i drahé a lodě vyplouvají z řady míst na Vltavě.

V Praze město tradičně pořádalo velký ohňostroj, v roce 2019 ho nahradilo videomappingem. Letos se nebude konat ani ten. Z městských částí plánuje ohňostroj podle dostupných informací jen Praha 21 spolu s Běchovicemi, Kolodějemi a Klánovicemi. Bude se konat na poli mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy.

Praha zároveň před dvěma lety zpřísnila pravidla pro používání zábavní pyrotechniky - rachejtle si lidé podle vyhlášky neodpálí v památkové rezervaci, na náplavkách, v přírodních parcích a chráněných územích, okolo vodních toků a na ostrovech, přehradách a hrázích, v okolí trojské zoo a u domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení. Praha podle mluvčího města Víta Hofmana letos spustila kampaň využívající informační cedule v parcích či na náplavkách, venkovní reklamní nosiče nebo prostor v médiích, ve které Pražanům omezení připomíná. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 100.000 korun ve správním řízení nebo až 10.000 korun na místě.