Praha - Na silvestra bude možná až 14 stupňů nad nulou s občasným deštěm. Tento týden se sice v úterý a středu ochladí, ale pak budou teploty zase stoupat. Mrznout bude pravděpodobně jen v noci, a to hlavně během noci na středu. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Po celý týden bude nejspíš zataženo a bude pršet. Jen ve vyšších polohách na horách by mohlo sněžit.

Už dnes bylo podle údajů ČHMÚ na některých místech Česka přes den téměř 14 stupňů Celsia nad nulou. A podobné teploty očekávají meteorologové na přelomu tohoto a příštího týdne, včetně sobotního silvestra.

Teplý bude pravděpodobně celý tento týden. Ochladí se jen krátce, kdy bude v úterý přes den dva až šest stupňů a ve středu tři až sedm stupňů. V polohách nad 500 metrů se mohou v úterý objevit sněhové přeháňky. V noci na úterý budou teploty mezi plus pěti a minus jedním stupněm a v noci na středu od nuly po minus čtyři stupně. "Na dva dny se ochladí a hlavně na horách by mohlo připadnout až pět centimetrů sněhu. Od čtvrtka se znovu oteplí," uvedli dnes pracovníci ČHMÚ na twitteru.

Ve čtvrtek pak teploty zase oproti úterý a středě o několik stupňů vzrostou. Přes den bude sedm až 11 stupňů nad nulou, pouze na Moravě bude místy jen kolem čtyř stupňů. Nadále bude pršet. V noci na čtvrtek bude od plus čtyř stupňů po nulu a na Moravě by se mohlo v noci ochladit až na minus dva stupně. Podobné bude počasí v pátek s teplotami ve dne mezi šesti a deseti stupni a v noci mezi šesti až dvěma stupni nad nulou. Pouze na Moravě mohou být zase teploty místy o několik stupňů nižší.

O silvestrovském víkendu se oteplí ještě více. Teploty mohou vystoupat v sobotu na deset až 14 stupňů. Podobně jako v předchozích dnech se objeví místy přeháňky nebo občasný déšť. Ani v noci nejspíš nebude mrznout. V noci na neděli budou teploty kolem plus čtyř až devíti stupňů. Podobné teploty jako v sobotu přes den budou i v neděli a začátkem příštího týdne.

Nadprůměrné teploty předpovídá ČHMÚ ve svém měsíčním výhledu pro celé období nejbližších čtyř týdnů, ode dneška po 22. leden příštího roku. "Nejteplejším ze všech čtyř předpovědních týdnů bude pravděpodobně první týden s výraznou kladnou odchylkou od dlouhodobého průměru," uvedli meteorologové. V dalších třech týdnech od 2. ledna budou teploty podle nich klesat, ale stále se budou zřejmě držet nad hranicí dlouhodobých teplotních průměrů. V tomto a příštím týdnu očekává ČHMÚ týdenní průměry nejvyšších denních teplot asi kolem plus sedmi stupňů a ve zbylých dvou týdnech nad plus dvěma stupni.