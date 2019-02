Praha - Sníh je v Libereckém kraji na inertně udržovaných horských silnicích nižších tříd. V Jizerských horách jsou místy na vozovkách vyjeté sněhové koleje. Vedlejší silnice v nejvyšších oblastech Orlických hor a v Krkonoších jsou sjízdné s maximální opatrností. Leží na nich místy zledovatělá vrstva sněhu. Hlavní tahy na Vysočině včetně D1 jsou holé a sjízdné bez omezení.

Královéhradecký kraj

Vedlejší silnice v nejvyšších oblastech Orlických hor a v Krkonoších jsou sjízdné s maximální opatrností. Leží na nich místy zledovatělá vrstva sněhu. Silnice v Královéhradeckém kraji jsou jinak většinou mokré. Hlavní silniční tahy a dálnice jsou sjízdné bez omezení, vyplynulo z ranních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ráno bylo na většině území Královéhradeckého kraje zataženo bez srážek a teploty od plus jednoho do plus pěti stupňů Celsia.

Meteorologové na dnešek předpovídají oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle slabý déšť. Odpoledne se má od západu postupně na většině území vybírat na polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi šesti až devíti stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem dvou stupňů nad nulou.

Liberecký kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Sníh leží na inertně udržovaných horských silnicích nižších tříd. V Jizerských horách jsou místy na vozovkách vyjeté sněhové koleje. Viditelnost snižují mlhy, varují cestáři na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty byly ráno mezi třemi až pěti stupni Celsia, na horách kolem nuly, místy mrholilo. Povrchy silnic jsou na ve většině území kraje mokré. Na horských silnicích nižších tříd na Jablonecku a Semilsku je ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by dnes mělo být zataženo až oblačno, během dne postupně ubývání oblačnosti až na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi šesti až devíti stupni Celsia, na horách mezi dvěma až pěti stupni.

Olomoucký kraj

Silnice jsou dnes ráno díky oteplení bez větších problémů sjízdné, místy se však tvoří mlha. Zvýšená opatrnost je na místě pouze ve vyšších polohách horských okresů Jeseník a Šumperk na méně důležitých silnicích, které po většinu zimy pokrývá vrstva zledovatělého sněhu s posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Po oteplení jsou hlavní silnice i vozovky druhé a třetí třídy v Olomouckém kraji ráno zpravidla holé a suché. Místy mohou být kvůli tání okolního sněhu mokré. Zledovatělý sníh je pouze na silnicích udržovaných inertním posypem, což je například silnice v Travné či na Rejvízu a Jesenicku.

Řidiči ale ráno musí počítat s mlhou, která se tvoří na mnoha místech Olomouckého kraje. Teploty se na většině území kraje pohybují nad bodem mrazu. Míně mrzne pouze na Přerovsku.

Pardubický kraj

Sníh na silnicích téměř roztál. Jeho zbytky zůstávají na menších cestách ve výše položených oblastech. Informují o tom krajští silničáři.

Ujetá posypaná sněhová vrstva leží na komunikacích ve vyšších partiích v okolí Lanškrouna. Zledovatělé zbytky sněhu jsou i na nesolených úsecích v oblasti Žamberka a v Železných horách.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Ve východní části regionu se vyskytovaly mlhy. Teploty se pohybovaly od bodu mrazu do šesti stupňů.

Kraj Vysočina

Už jen na některých vedlejších silnicích zůstává na silnici ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Řidiči s nimi musí počítat zejména na Žďársku a Pelhřimovsku. Silnice jsou s opatrností sjízdné. Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou holé, někde mohou být ještě mokré kvůli mlze. Jsou sjízdné bez omezení.

Podle dispečera krajských silničářů Romana Hubeného nejsou v kraji žádné problémy v dopravě kvůli nesjízdnosti silnic. "Největší mlha byla na Žďársku, ale teplota tam neklesla pod nulu, takže nic nenamrzalo," řekl Hubený.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo, někde vydrží mlhy a může i mrholit. Nejvyšší odpolední teploty budou od pěti do osmi stupňů Celsia. Vát bude jen mírný vítr rychlostí okolo 15 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Na silnicích druhých a třetích tříd ve vyšších polohách Vsetínska leží dnes ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až deseti centimetry. Místy se na nich vyskytují vyjeté ledové koleje, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a vlhké, případně mokré. I zde je však při jízdě na místě opatrnost. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Osobní vozidla po ní projedou, ovšem pouze se řetězy. Na silnici I/50 u Starého Hrozenkova na Uherskohradišťsku částečně blokuje průjezd havarovaný kamion. Vyprostit by ho měli dnes dopoledne.

V kraji je oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr, na Vsetínsku se objevují mlhy. Teploty se ráno pohybovaly od minus jednoho do plus pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout sedmi stupňů Celsia. Přes den bude zataženo, místy se vyskytnou mlhy, mrholení nebo slabý déšť. Ve vyšších polohách na Vsetínsku budou srážky zpočátku i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a částečně ubývat oblačnost. Vát bude slabý severozápadní až severní vítr.