Na setkání s Martinem Hilským představili nové vydání Díla Williama Shakespeara

Praha - Na setkání s profesorem Martinem Hilským v pražské Literární kavárně Academia dnes pořadatelé akce představili nové vydání jeho překladu Díla Williama Shakespeara. Aktuální objemná publikace vychází 400 let po prvním vydání Shakespearova dramatického díla známém jako První folio. Unikátní vydavatelský počin předkládá čtenáři v jednom svazku všechny hry tragické, komediální, historické i takzvané romance spolu se sonety, dalšími básnickými skladbami i díly spornými a apokryfními.

"Je to první kniha v češtině, která obsahuje celé dílo Shakespeara přeložené od jednoho překladatele. To tady ještě nebylo. Úmyslně jsem tu knihu řadil tak, jak je řazeno První folio. Mimochodem, dnes je to přesně 400 let, kdy roku 1623 vyšlo v Anglii poprvé. Bylo tam 36 her a ta kniha založila Shakespearovu slávu," řekl ČTK Hilský.

Kompletní dílo je doplněno úvodní studií, každá hra či báseň je uvozena stručnou charakteristikou a technickým popisem a celek uzavírá přehledný rejstřík shakespearovských postav. V dedikační básni Bena Jonsona je v této knize uveřejněn slavný verš "pro všechny časy byl, ne pro jednu dobu".

Předchozí Hilského knihou byla publikace Shakespearova Anglie. Portrét doby., která byla vyhlášena nejprodávanější knihou roku 2021 nakladatelství Academia a stala se hlavním vítězem cen Magnesia Litera. "Je to tím, že o Shakespeara vždy byl a vždy bude zájem. A také tím, že se vždycky snažím o něco nového. Kniha Shakespearova Anglie. Portrét doby. je jiná tím, že je to pohled na Shakespearovu dobu a nejen na jeho dílo. Je to takový zalidněný svět," sdělil Hilský.

Anglista, překladatel a esejista Hilský dokázal přeložit kompletní Shakespearovo dramatické dílo - celkem 38 her, Sonety a narativní básně. Kromě Shakespeara se věnuje angloamerické poezii a dramatu, próze i literární kritice. Publikoval více než 60 knih a jeho překlady Shakespearových her hrají česká divadla již čtyři desetiletí.

"První překlad Shakespeara jsem udělal přesně před čtyřiceti lety v roce 1983, byl to Sen noci svatojánské, takže se dá říci, že jsem překladatelství Shakespeara věnoval polovinu života. Vedle toho jsem taky trochu učil a žil," řekl Hilský.

Překladatel Hilský, který letos 8. dubna oslavil 80. narozeniny, je rovněž spjatý s každoročními Letními shakespearovskými slavnostmi. Letos se budou konat od 27. června do 2. září v Praze kromě Nejvyššího purkrabství Pražského hradu také na Letní scéně HAMU na Malostranském náměstí, v Brně, Ostravě a Bratislavě. Festival nabídne i dva speciální večery nazvané Na scéně Martin Hilský uspořádané u příležitosti jeho osmdesátin. Mělo by se jednat o čtení sonetů, hudbu a rozhovor, který s ním povede pravděpodobně Marek Eben. "Chystá se také nová premiéra hry Jak se vám líbí, kterou jsem přeložil jako všechny hry na těch slavnostech," dodal Hilský.

V roce 2001 byl Hilský za zásluhy o šíření anglické literatury v ČR jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 obdržel Medaili Za zásluhy a též Státní cenu za literaturu a překladatelské dílo. Získal rovněž nejvyšší vědecké vyznamenání v ČR - cenu Česká hlava (2015) nebo Cenu České akademie divadelníků na Tháliích 2022.