Na seriálu Princip slasti pracovaly tři mezinárodní filmové štáby

Praha - Mezinárodní koprodukční detektivní seriál Princip slasti vznikal na známých místech v Praze, Varšavě a Oděse. Ve výjimečném projektu se objevují známí čeští, polští i ukrajinští herci. První díl desetidílného seriálu polského režiséra Dariusze Jabłońského natočeného podle scénáře Macieje Maciejewského uvede Česká televize (ČT) 14. října. Diváci iVysílání ČT jej mohou sledovat v původním znění s českými titulky. Novináře o tom dnes informovali tvůrci projektu.

"Podobný seriál tu zatím nebyl. Jedná se o kriminálku odehrávající se současně ve třech zemích během pouhých deseti dní a nocí. Ti nejlepší herci z těchto regionů tak měli možnost hrát ve svém rodném jazyce. Vyšetřují záhadné vraždy mladých žen, vedoucí hluboko do světa patriarchální nadvlády nad ženami. Tři různorodá města pak nabízejí pozoruhodnou lokalitu k vyprávění poutavého děje," uvedl režisér Jabłoński.

Do vyšetřování, které začíná objevem loďky s mrvou dívkou, které chybí paže, na oděském pobřeží se v seriálu pouští tři naprosto odlišní vyšetřovatelé v podání Karla Rodena, Małgorzaty Buczkowské a Sergeje Strelnikova. Pražská část příběhu nabídne spoustu známých českých tváří včetně Kryštofa Hádka, Ani Geislerové, Marka Taclíka, Roberta Mikluše, Lucie Zedníčkové nebo Martina Fingera. "Projekt mě oslovil díky mezinárodní spolupráci, poznám nové lidi. Vize pana režiséra mě zaujala, současné detektivky moc nemusím, ale tady se mi líbí, že během deseti dílů sleduje divák vyšetřování pouze jednoho případu," uvedl Roden, představitel vyšetřovatele Viktora Seiferta.

"Bylo moc příjemné pracovat s mými oblíbenými českými herci a herečkami. Pro takovou Aňu Geslerovou jsem hledal roli snad třicet let, bylo mým snem s ní pracovat. Také se nám podařilo polapit Karla Rodena, i když nikdo v Čechách nevěřil, že vezme roli v seriálu," řekl ČTK režisér Jabłoński.

Podle tvůrců po úspěšných tuzemských detektivních seriálech, ale i populárních severských kriminálkách přichází sebevědomá moderní středoevropská detektivka. "Důmyslný scénář velmi přirozeně posouvá děj příběhu z Oděsy do Varšavy a Prahy. Dalšími důvody, proč do takového projektu vstoupit, byla možnost sestavit mezinárodní štáb tvůrců ze tří různých států, do hlavních rolí obsadit plejádu českých, polských a ukrajinských hereckých hvězd a natáčet na velice atraktivních lokacích. Tohle všechno dohromady, přinese na obrazovky sice náročnou, ale divácky působivou a hodně napínavou podívanou," podotkla kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková.