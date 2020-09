Na semaforu je nově oranžových 28 okresů v Česku

Praha - Na aktualizované mapě regionů v Česku podle rizika nákazy koronavirem je v oranžovém stupni pohotovosti 28 okresů. Dosud jich bylo deset. Praha zůstala ve třetím červeném stupni, který značí narůstající či přetrvávající komunitní přenos. Zbylé okresy jsou zelené. Žádný okres v Česku tak už nemá bílou barvu, která znamená nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy. Dosud jich takových bylo 13. Vyplývá to z dnešních informací ministerstva zdravotnictví a takzvaného semaforu zveřejněného na jeho webu.

Aktualizovaný semafor odráží situaci mezi 12. a 18. zářím. Oranžová barva znamená počínající komunitní přenos, zelená představuje výskyt nákazy bez komunitního přenosu.

"Denní záchyty pozitivně diagnostikovaných pacientů s covid-19 jsou celorepublikově vysoké a v čase postupně dále narůstají, zejména v nejzatíženějších regionech, jako je Praha a Středočeský kraj," uvedlo dnes ministerstvo. Vedle středních Čech se oranžová rozšířila zejména do Ústeckého, Pardubického a Zlínského kraje, vyplývá ze semaforu. Žádný oranžový okres nemá Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj.

Pozitivní je podle ministerstva zdravotnictví to, že se nemoc covid-19 plošně nešíří do zranitelných skupin obyvatel. Například lidí ve věku od 65 let je mezi nově potvrzenými případy koronaviru méně než desetina, lidí od 75 let méně než pět procent. "Nicméně, v důsledku narůstajícího celkového počtu pozitivně diagnostikovaných pacientů i v této kategorii rostou absolutní počty pozitivních," doplnilo ministerstvo.

Nárůst počtu nových případů podle ministerstva souvisí s velkým objemem testů. Týká se už ale většiny okresů, nejde o omezený počet jasně popsaných ohnisek nákazy, doplnil úřad. "Celkové reprodukční číslo kalkulované pro celou populaci ČR je rovno 1,62," uvedlo ministerstvo. Číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný. Epidemiolog Roman Prymula, který byl dnes jmenován ministrem zdravotnictví, v neděli v televizi Prima uvedl, že reprodukční číslo se blíží 1,8.

Po předcházející aktualizaci semaforu byly oranžové okresy Beroun, Kladno, Kolín, Uherské Hradiště, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Nymburk, Příbram a Cheb. Nově se do druhého stupně rizika nákazy dostaly také okresy Plzeň-město, Ústí nad Labem, Ostrava-město, Děčín, Litoměřice, Teplice, Brno-město, Zlín, Chrudim, Pardubice, Havlíčkův Brod, Brno-venkov, Benešov, Mladá Boleslav, Svitavy, Hodonín, Kroměříž a Plzeň-jih.

Souhrnný počet případů nákazy koronavirem v Česku dnes překročil 50.000. Aktuálně je nemocných víc než 24.000 lidí, u většiny má nemoc lehký průběh. Ze 494 pacientů hospitalizovaných s covidem-19 je podle posledních údajů 101 ve vážném stavu, což je nejvíc od březnového začátku epidemie. Vláda dnes kvůli poslednímu vývoji epidemie znovu aktivovala Ústřední krizový štáb.