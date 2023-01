Na Šeberově se staví nová škola Na Jordánku. Městská část, kde nyní funguje jen první stupeň základní školy by tak měla získala kompletní devítiletku, říká starostka Městské části Praha - Šeberov Petra Venturová (Pro Prahu). Byla by ráda, kdyby škola byla hotová do roku 2024. Problém je, že projekt se plánoval od roku 2010 a stavba tak byla vysoutěžena před inflační i energetickou krizí a zhotovitel byl vybrán před rokem. Městská část chce ale kvůli nové situaci v projektu udělat některé změny. Hlavně ve vytápění, které bylo původně plánováno na plyn.

O využití druhého stupně se starostka neobává, kromě dětí z rychle se rozvíjejícího Šeberova hodlá spolupracovat i se sousedními městskými částmi. Hlavně Kunraticemi, ale nevylučuje ani, že by školu navštěvovaly děti i z nedalekých obci Středočeského kraje, kde je také nedostatek míst. "Spádovost je samozřejmě nejvíc na naší městské části máme mít 18 tříd, to znamená zhruba po 25 až 30 dětech, ale ta škola je koncipovaná původně jako 27, to znamená tři paralelní třídy a zázemí, kuchyně, jídelna, tělocvična, všechno toto už je koncipováno na těch 27 tříd, aby v momentě, kdy budeme mít postavenou tu školu jakoby 18 třídní, abychom pak mohli přistavit samostatný třetí pavilon. V případě, že to bude potřeba," uvedla Venturová.