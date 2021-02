Na samotesty ve firmách by mohly přispívat zdravotní pojišťovny

Praha - Na samotesty zaměstnanců ve firmách by mohly přispívat zdravotní pojišťovny z fondu prevence. Hradily by maximálně 60 korun za jeden test a nejvýše čtyři testy za měsíc. V materiálu pro dnešní jednání vlády to navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo musí vydat výjimku, kterou povolí používat některé testy pro samotestování. Připraveno má deset rozhodnutí, další čtyři žádosti posuzuje.

Ministerstvo průmyslu na dnešní jednání vlády předložilo návrh, aby firmy mohly při testování zaměstnanců odečíst z odvodů na zdravotní pojištění 80 korun za jeden antigenní test.

Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že firmy by měly u testování zaměstnanců preferovat stávající antigenní testy, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a které může člověk absolvovat každé tři dny. Tyto testy by přímo ve firmě mohl dělat závodní lékař nebo by se firma mohla domluvit s externím poskytovatelem zdravotních služeb. Podle ministerstva je možné využít i nynější síť odběrových center a ordinací lékařů, kteří testy dělají.

Vyšetření pomocí samotestů má být podle ministerstva spíše doplňkové. Zaměstnavatelé totiž nemají přístup do systému Chytré karantény a nemohou řádně vyplnit hlášení o testování. Pokud by někdo ze zaměstnanců měl pozitivní výsledek testu, musely by to firmy bezprostředně nahlásit závodnímu nebo ošetřujícímu lékaři, který by zaměstnanci vystavil žádanku na potvrzující PCR test. Firma by také byla povinná zajistit likvidaci použitých testů, které mohou být infekční.

"I přes případná dodatečná přijatá opatření není možné zajistit, že zaměstnavatelé budou pozitivní výsledek testu řádně ohlašovat orgánům ochrany veřejného zdraví," upozorňuje v materiálu ministerstvo.

Testům, které by měly sloužit k samotestování, musí ministerstvo udělit povolení. Podle materiálu by výjimka platila zatím do konce března, důvodem je nutnost dalšího posuzování bezpečnosti testů. Předpokládá se také, že by během března mohly být na český trh uvedeny certifikované testy pro toto použití.