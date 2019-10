Na rypadle ve Vršanech protestují druhý den protiuhelní aktivisté

Rypadlo hnědouhelného Lomu Vršany na Mostecku obsadili 29. října 2019 ráno aktivisté. Protestují proti tomu, že ČEZ zamýšlí prodat elektrárnu Počerady společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Na místě je policie. Sedm lidí proniklo na skrývkový bagr na Slatinické výsypce.

Rypadlo hnědouhelného Lomu Vršany na Mostecku obsadili 29. října 2019 ráno aktivisté. Protestují proti tomu, že ČEZ zamýšlí prodat elektrárnu Počerady společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Na místě je policie. Sedm lidí proniklo na skrývkový bagr na Slatinické výsypce. ČTK/Hájek Ondřej

Most - Už druhý den protestuje osm aktivistů na Mostecku proti tomu, aby ČEZ případně prodal elektrárnu Počerady společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Na rypadle v Lomu Vršany, které v úterý kolem 06:00 obsadili, strávili celou noc. Nic se nezměnilo, dosavadní vyjednávání byla neúspěšná. Aktivisté zůstávají na místě. ČTK to dnes ráno řekla severočeská policejní mluvčí Alena Bartošová.

Fotogalerie

"Z rypadla odejdeme, až skončí doba uhelná. Chceme bezodkladný konec uhlí, uzavření elektrárny Počerady a Chvaletice, dolu Vršany a spravedlivý svět. Za klimatickou spravedlnost budeme bojovat až do konce," uvedli aktivisté v prohlášení, které má ČTK k dispozici. Podle textu jde o skupinu lidí, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, "jak hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci, a to jen pro svůj zisk".

Video: Aktivisté obsadili rypadlo Lomu Vršany

29.10.2019, 15:17, autor: Ondřej Hájek, zdroj: ČTK

Protest se neodehrává v místech, kde se těží uhlí. Bagr, který aktivisté obsadili, těží skrývku na slatinské výsypce, těžbu uhlí tak zásadně neohrozil. Protestující obsadili kolesové rypadlo K800. Obr o hmotnosti 1400 tun je vysoký 31 metrů a 75 metrů dlouhý. Společnost Sev.en Energy, které lom patří, nahlásila událost Obvodnímu báňskému úřadu i policii a spolupracuje s nimi. Večer na rypadle obnovili i dodávky elektřiny.