Na ruské letadlové lodi Admirál Kuzněcov hořelo, zřejmě nevznikly větší škody

Moskva - Na jediné ruské letadlové lodi Admirál Kuzněcov, která prochází opravami v přístavu Murmansk, dnes vypukl požár. Informoval o tom místní server Aktičeskij obozrevatěl, podle nějž se již plameny podařilo hasit. Větší škody podle loďařské společnosti, která modernizaci provádí, nejspíše nevznikly. O příčinách požáru úřady neinformovaly.

Šéf státní loďařské firmy OSK Alexej Rachmanov uvedl, že se jednalo o lokální požár, který se hasičům již podařilo uhasit. "Nedošlo k žádnému poškození ani škodám," citovala Rachmanova ruská agentura TASS. Podle ní hořelo na ploše šesti metrů čtverečních, asi dvě desítky lidí musely být evakuovány.

Admirál Kuzněcov prochází generální opravou v suchém doku Zvezdočka poté, co se v únoru 2017 vrátil ze Středozemního moře, kde se zúčastnil vojenských operací v Sýrii. Opravy by po několika odkladech měly být dokončeny v příštím roce. Podle zástupce ředitele OSK Vladimira Koroljova by poté loď měla sloužit v ruském námořnictvu dalších nejméně deset až 15 let.

Nejedná se o první incident, který se odehrál při opravách jediné ruské letadlové lodi. V říjnu 2018 se potopil dok, kde bylo plavidlo umístěno. Zahynuli tehdy dva lidé a v lodi vznikla pětimetrová díra. V prosinci 2019 vypukl na lodi požár, který si rovněž vyžádal životy dvou lidí.