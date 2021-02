Na Rozvadově je fronta 8 km, silnice I/7 u Chomutova je otevřená

Ilustrační foto - Více než kilometrová kolona se vytvořila 15. února 2021 ráno na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Důvodem jsou zpřísněná pravidla pro vstup do Německa kvůli koronavirové pandemii.

Ilustrační foto - Více než kilometrová kolona se vytvořila 15. února 2021 ráno na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Důvodem jsou zpřísněná pravidla pro vstup do Německa kvůli koronavirové pandemii. ČTK/Kubeš Slavomír

Ústí nad Labem/Pomezí nad Ohří (Chebsko) - Na dálničním hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku je od rána fronta automobilů na výjezdu do Německa. Po 08:00 byla dlouhá kolem osmi kilometrů. Jde hlavně o kamiony. Silnice I/7 u Chomutova je otevřená, na místě je kolona kamionů. Na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří na Chebsku se znovu tvoří dlouhé kolony kamionů.

Na dálničním hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku je od rána fronta automobilů na výjezdu do Německa. Po 08:00 byla dlouhá kolem osmi kilometrů. Jde hlavně o kamiony. Dopravní policisté jsou na místě, žádné kolize ani konflikty tam nevznikají. ČTK to řekla policejní mluvčí Ivana Jelínková. Řidiči, kteří nemají test na covid, musí jet přes přechod v pravém pruhu, kde je fronta. Ti, kteří ho mají z vnitrozemí, mohou jet v levém, volnějším pruhu.

Na Folmavě a ve Všerubech, hraničních přechodech na Domažlicku, je průjezd vozidel plynulý.

Policisté doporučují řidičům osobních aut, aby využívali jiné hraniční přechody. Pokud jedou přes Rozvadov, měli by mít podle policistů kvůli dlouhým kolonám dostatek pohonných hmot, jídlo a pití. "Všem občanům, kteří tudy mají v plánu cestovat do Německa či přes Rozvadov projíždět, doporučujeme, aby se s podrobnějšími informacemi seznámili na stránkách www.mzv.cr," řekla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Prozatím je podle ní umožněn vstup z ČR do Německa jen lidem, kteří jsou uvedení na seznamu výjimek. "Zároveň musí mít každý, kdo překračuje hranici, negativní covid test v němčině nebo angličtině, ne starší než 48 hodin. A rovněž je nutná digitální registrace při vstupu na území SRN," řekla. Platí to pro osobní i nákladní dopravu.

Všem řidičům Burešová doporučila, aby měli test už před cestou a nenechávali se testovat až na hranicích. "Důrazně žádáme všechny řidiče, kteří se musí nechat otestovat až na hranicích, aby využívali před testovacím místem v úseku, kde se již tvoří kolony, pouze pravý jízdní pruh a do ostatních jízdních pruhů nevjížděli," uvedla Burešová.

Dnes je druhý pracovní den, kdy platí přísné německé kontroly kvůli nepříznivé epidemické situaci v ČR. Důvodem front je testování řidičů a pendlerů na hranici a komunikace s nimi. Delší je s řidiči-cizinci, kterých je většina. Testovací stanoviště na Rozvadově, které provozuje Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha-západ, eviduje dnes opět velký zájem. Nonstop testovací stanoviště je přímo na přechodu.

Německo považuje ČR za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru, takže od neděle oficiálně obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s ČR. Hranice mohou překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Po příjezdu musejí do karantény. Výjimku z karantény mají mimo jiné nákladní dopravci, kteří rovněž musejí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit doložit humanitárními důvody. Výjimku z opatření mají také někteří pendleři, jejichž práci vyhodnotili Němci jako nezbytnou.

Silnice I/7 mezi Chomutovem a Horou Svatého Šebestiána, která byla ráno uzavřená kvůli kalamitnímu počasí a kontrolám na hranicích s Německem, už je otevřená. Na místě je zhruba 17 kilometrů dlouhá kolona. Na provoz dohlíží policie. ČTK to řekla okresní mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Berlín od neděle oficiálně obnovil stálé hraniční kontroly na pomezí s Českou republikou. První den kontrol se provoz na hranicích obou států kvůli slabšímu víkendovému provozu obešel bez komplikací, v pondělí už se tvořily kolony.

Hranice obou sousedních zemí mohou překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Po příjezdu musejí do karantény. Výjimku z karantény mají mimo jiné nákladní dopravci, kteří rovněž musejí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit doložit humanitárními důvody.

"Kamiony tam stály do rána, kdy bylo v noci uzavřené testovací centrum a oni čekali na jeho otevření," uvedla Glogovská. Ráno se testovací centrum otevřela, ale odbavení řidičů potrvá. "Ještě to zhoršují někteří neukáznění řidiči, kteří najeli do levého pruhu a tím silnici zcela ucpali," doplnila mluvčí. Kolona se podle ní pomalu rozjíždí.

Kolony kamionů se tvořily již v pondělí od časných ranních hodin na dálnici D8. Podle mluvčí ústecké policie Veroniky Hyšplerové je jediný dopravní problém na hraničním přechodu na Chomutovsku. Dálnice D8 je podle ní dnes plynule průjezdná. Na místě jsou policisté, kteří jsou v případě dopravních komplikací připraveni okamžitě zareagovat.

Výjimku z opatření mají také někteří pendleři. Na základě celoněmeckého nařízení dostali původně výjimku jen zdravotníci. Sasko rozhodlo, že vlastním zemským nařízením na seznam výjimek přidá ještě pracovníky v zemědělství, zejména v živočišné výrobě.

Na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří na Chebsku se znovu tvoří dlouhé kolony kamionů, jejichž řidiči čekají na testy na koronavirus. Kvůli přísnějším kontrolám na vstupu do Německa řidiči na odbavení čekají. Pro ostatní je průjezd bez čekání. Kolona kamionů byla dopoledne asi tři až čtyři kilometry dlouhá, upřesnila krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Kolony před přechodem sahají až před přehradu Skalka. "Průjezdnosti to nijak nebrání. Ti, kteří mají všechny doklady v pořádku, mohou bez čekání dojet až k hranici. U krajnice pak stojí odstavené kamiony, jejichž řidiči pěšky chodí na testování. Policisté na české straně i během dnešního dne dohlížejí na bezpečnost a plynulost v silničním provozu, celou situaci na místě monitorují a v případě potřeby regulují dopravu. Dbejte pokynů policistů a počítejte i během dnešního dne na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří se zdržením," upozorňuje policejní mluvčí.

I přes dlouhé čekání před hranicemi policisté zatím dopravní problémy nezaznamenali. "Vozidla jsou odbavována průběžně. Na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří se tvoří kolona asi čtyři kilometry. Ostatní hraniční přechody v Karlovarském kraji se SRN jsou bez komplikací a kolon," dodala Krejčí.

Na české straně pokračuje i dnes testování řidičů nákladních aut nebo pendlerů. Podle mluvčí Karlovarského kraje Jany Pavlíkové je zatím provoz testovacího centra naplánován nepřetržitě do 17. února 20:00.

Přísné kontroly při vjezdu do Německa jsou důsledkem toho, že Německo zařadilo Českou republiku mezi oblasti s vysokým výskytem mutací koronaviru. Do Německa tak může vjet jen velmi omezená skupina lidí. Kromě občanů Německa a lidí s trvalým pobytem v Německu mají výjimku například nákladní dopravci, kteří ale rovněž musí mít aktuální negativní test. Výjimku z opatření mají také někteří pendleři.