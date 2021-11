Na Ronalda se mě pořád ptají, jsem za to rád, řekl gólman Kovář

Ilustrační foto - Utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let ČR - Slovinsko, 2. září 2021 v Českých Budějovicích. Zleva Kai Cipot ze Slovinska a brankář Matěj Kovář z ČR.

Praha - Brankář Matěj Kovář je rád, že se ho spoluhráči z české fotbalové reprezentace do 21 let stále ptají na portugalského útočníka Cristiana Ronalda, s nímž v Manchesteru United trénuje. Přestože se "Rudým ďáblům" v současnosti nedaří, Kovář bere jako skvělou zkušenost, když vidí, jak se hvězdy týmu v nepříznivém období chovají. Po působení v rezervě United by si rád našel angažmá v "dospělém" fotbale.

"Pořád platí, že se mě spoluhráči z jednadvacítky na Ronalda ptají. Všichni chtějí vědět, co každý den dělá a jak se chová. Tyto otázky budou pořád. Snažím se o něm dávat klukům co nejvíc informací, aby taky zažili nějaký příběh. Nemám problém, když se mě na něj někdo zeptá. Jsem i trochu rád, že to někoho zajímá," řekl v on-line rozhovoru s novináři Kovář, který se s "Lvíčaty" připravuje na nadcházející dva kvalifikační duely v Anglii a Slovinsku o postup na mistrovství Evropy 2023.

United se v sezoně příliš nedaří, v říjnu dokonce doma v lize podlehli rivalovi z Liverpoolu 0:5. "Není to nic příjemného, když jdete na trénink a víte, že jste prohráli 0:5. Pro mě je to ale skvělá zkušenost, protože aspoň vidím, jak se hráči chovají, když se nedaří. Beru si z toho co nejvíc. Snažím se ponaučit z toho, jak se hráči k sobě chovají, jak na sobě pracují a snaží se odvrátit neúspěch. Doufám, že z toho v budoucnu budu těžit," uvedl Kovář.

V Manchesteru chytá za tým do 23 let. "Je mi 21 a cítím, že bych se měl trošku otrkat v dospělém fotbale. Pro mě je nejvyšší čas, abych si našel klub, kde budu pravidelně hrát a rozvíjet svůj potenciál. Bylo by nejlepší, kdybych někam šel. V zimě, popřípadě v létě nikdy nevíte, jestli se najde nějaký klub. Byl bych rád, kdyby se to uskutečnilo už v lednu, ale pokud se to nestane, není všem dnům konec," prohlásil Kovář.

Nevyloučil ani angažmá mimo Anglii. "Mám ještě dva měsíce, než se věci začnou pořádně hýbat. Času je dost. Uvidíme, jaká nabídka přijde. Půjdu tam, kde to pro mě bude nejlepší. Nezáleží, jestli to bude v Anglii, nebo někde v zahraničí," konstatoval Kovář, který část minulého ročníku strávil na hostování v třetiligovém Swindon Town.

S jednadvacítkou načal kvalifikaci čtyřmi výhrami, při nichž neinkasoval. "Je to skvělý začátek. Je to přesně ta pozice, kterou jsme si chtěli připravit pro dva nejtěžší zápasy, které nás teď čekají. Anglie je velký favorit, každý očekává, že vyhraje. Bude to nejtěžší zápas. Nulu bude určitě těžké udržet. Doufejme, že po 90 minutách budeme s nulou vzadu, která povede k nějakému bodu," podotkl odchovanec Slovácka.

Souboje s Anglií se nemůže dočkat. "Jsem strašně rád, že jsme dostali Anglii do skupiny, protože pro mě je tento zápas speciální. Strašně se na něj těším. Je to pikantní zápas nejen pro mě, ale i pro nás jako tým, protože Anglie je favorit naší skupiny. Doufám, že podáme dobrý výkon," uvedl Kovář.