Na řecko-tureckých hranicích dál panuje napětí, EU slíbila pomoc

Atény/Brusel - Na hranicích mezi Řeckem a Tureckem trvá napjatá situace kvůli tisícovkám migrantů, kteří se pokoušejí dostat do Evropské unie poté, co Ankara přestala uprchlíkům v cestě na Západ bránit. Řecká policie a armáda od soboty k pondělnímu večeru zmařily asi 24.000 pokusů o ilegální překročení hranice z Turecka a zatkly kvůli tomu na 183 běženců. Představitelé EU při dnešní návštěvě Řecka zdůraznili, že ochrana hranic je zodpovědností celé unie, a slíbili Aténám pomoc.

Napětí se vyhrotilo poté, co ve čtvrtek večer Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do EU. Přestala tak dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž se zavázala zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu. EU se nyní snaží přimět Ankaru, aby se k dodržování dohody vrátila.

"Ilegálně nikdo hranice přecházet nebude, děláme jen svoji práci, řecké hranice jsou také hranice Evropy," řekl dnes řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. "Řecko se nenechá vydírat," dodal s odkazem na tlak Ankary, která se otevřením své části hranice snaží přimět EU k další pomoci Turecku kvůli migrantům. Těch Turecko kvůli válce v Sýrii přijalo na 3,7 milionu.

"Situace na našich hranicích není problémem, který by mělo řešit jen Řecko, je to zodpovědnost Evropy jako celku," řekla na tiskové konferenci šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která do Řecka přijela společně s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim. "Ti, kdo se snaží zkoušet evropskou jednotu, budou zklamaní," dodala.

EK oznámila, že kvůli krizi na hranicích uvolní na pomoc Řecku 700 milionů eur (asi 18 miliard korun). Humanitární i finanční pomoc se Řecku chystá na mimořádné středeční schůzce ministrů vnitra Evropské unie nabídnout i český ministr vnitra Jan Hamáček. Pokud to bude třeba, pošle podle něj Česká republika na řecko-turecké hranice policisty.

V německé vládní koalici zatím panuje spor o to, jak příliv migrantů k řeckým hranicím řešit. Zatímco někteří politici SPD jsou pro jejich přerozdělení v rámci EU, zástupci CDU kancléřky Angely Merkelové to odmítají.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dorazilo do sobotního večera k řecké hranici v Turecku nejméně 13.000 běženců. K dnešku jich tam bude více, ale spolehlivé údaje nejsou k dispozici. Turecké ministerstvo vnitra sice dnes uvedlo, že jich tam je 130.469, ale Atény obviňují Ankaru ze lživé kampaně.

Řecko poslalo už v pátek na hranice více policistů i vojáky. Ti i za pomoci slzného plynu a vodních děl jen v noci na dnešek odvrátili více než 5000 pokusů o ilegální překročení hranice a 45 migrantů zatkli, uvedla řecká média. Podle nich byli zadrženi Afghánci, Pákistánci, Maročané a Bangladéšané.