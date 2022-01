Na Rallye Dakar si polepšili Prokop, Michek, Tůma i Macháček

Vadí ad-Davásir (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop zajel v 8. etapě Rallye Dakar sedmnáctý čas a posunul se na osmé místo průběžného pořadí. Stejného dílčího výsledku dnes dosáhl i motocyklový závodník Martin Michek, jenž si polepšil na 21. pozici celkově. Je opět nejlepším Čechem v kategorii místo Jana Brabce, který figuruje dvě příčky za ním. Mezi kamiony drží čtvrté místo Aleš Loprais, jenž dojel šestý, pozici před Martinem Macíkem.

Prokop ztratil na 395 kilometrech rychlostní zkoušky necelých dvacet minut na nejrychlejšího Švéda Mattiase Ekströma, který při svém druhém startu na Dakaru poprvé vyhrál etapu. V čele je nadále Násir Attíja z Kataru, druhý Francouz Sébastien Loeb ale dokázal jeho náskok snížit o sedm minut. Attíja má k dobru 37:58 minuty.

Prokop v průběžném pořadí předstihl Argentince Lucia Álvareze, jenž dnes výrazně ztrácí. K dalšímu posunu mu pomohlo i zrušení patnáctiminutové penalizace, kterou dostal v neděli večer.

"Máme za sebou nejdelší den na Dakaru, což by nevadilo. Prvních 200 kilometrů byly nejtěžší duny, jaké jsem v Saúdské viděl, což bylo fajn. Bylo pár míst, které jsem měl problém vyjet, což se nám předtím nikdy nestalo. Takže super," řekl Prokop. Poté ale ztrácel na rychlé rozbité kamenité trati. "V neděli jsme na posledních osmi kilometrech ztratili pět minut, protože se auto na tomto povrchu nedalo uřídit. Dnes jsme zkusili změnit nastavení a bohužel na špatnou stranu. Nešlo s tím jet rychleji," přiznal.

V bivaku bude s mechaniky a inženýry hledat řešení. "Hrozně rádi bychom jeli rychleji, měli jsme v plánu jet kvalitněji. A není to o tom dát více plynu. Nevidím cestu a rychleji to nejde," dodal pilot týmu Benzina Orlen.

V soutěži motocyklů se do čela vrátil dnes nejrychlejší Brit Sam Sunderland, na kterého Michek ztratil téměř dvacet minut. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group byl ale o necelých devět minut rychlejší než Brabec. Sunderland má náskok 3:45 minuty na Rakušana Matthiase Walknera. Dosavadní lídr Adrien van Beveren z Francie klesl na třetí pozici.

"Byla to hodně výživná speciálka, ze začátku hodně dun. To mi úplně nesvědčilo, protože komprese do žeber mě trápily. Snažil jsem se s tím bojovat. Bolesti se mi ale rozjely v úvodu etapy a cítil jsem je pak po celou dobu," uvedl Michek, jenž je potlučený z páteční nehody.

Se svým výkonem byl ale spokojený. "Myslím, že jsem podal výborný výkon, samozřejmě vždycky to může být lepší. Jednalo se asi o jednu z nejtěžších speciálek, co tu byla. Jelo se po písku, hodně dun, občas nějaká plantáž a lehký trial. Ze začátku se ještě hodně prášilo," doplnil.

Kategorii kamionů opět kralovali jezdci Kamazu, kteří obsadili první čtyři místa. Z vítězství se radoval lídr průběžného pořadí Rus Dmitrij Sotnikov a upevnil si vedení. Pátým místem se blýskl Chilan Ingacio Casale v barvách českého týmu Tatra Buggyra Racing, který po nedokončených dvou etapách nemá šanci na dobrý výsledek v celkovém hodnocení. Šestý dojel Loprais, následovaný Macíkem.

Mezi čtyřkolkami obsadil Zdeněk Tůma šesté místo a posune se na pátou pozici průběžného pořadí. Po pondělku třetí Alexandr Maximov z Ruska totiž dnes neodstartoval. Polepšil si i Josef Macháček v kategorii lehkých prototypů, který je průběžně šestý. "Dakar ukazuje svoje zoubky. V první půlce nás dnes protáhli opravdu velkýma a těžkýma dunama. Jak jsme předpokládal, terén začíná osychat a duny začínají být těžké. Konec byl pak rychlý a kamenitý," řekl Macháček.

Rallye Dakar - 8. etapa: Davadmí - Vadí ad-Davásir (830 km celkově/395 km rychlostní zkouška): Automobily: 1. Ekström, Bergvist (Švéd./Audi) 3:43:21, 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi) -49, 3. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -3:08, ...17. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -19:26. Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 27:45:52, 2. Loeb, Lurquin -37:58, 3. Rádžhí, Orr (Saúd. Ar., Brit./Toyota) -53:13, ...8. Prokop, Chytka -1:54:05. SSV: 1. Marek Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am) 4:36:14. Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 34:12':38. Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 4:17:14, ...7. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -35:08. Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 32:51:39, ...6. Macháček, Vyoral -6:10:18. Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 3:48:02, 2. P. Quintanilla (Chile/Honda) -2:53, 3. Walkner (Rak./KTM) -4:11, ...17. Michek -19:26, 29. J. Brabec -28:22, 34. Engel (všichni ČR/KTM) -34:59. Průběžné pořadí: 1. Sunderland 27:38:42, 2. Walkner -3:45, 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) -4:43, ...21. Michek -1:56:32, 23. J. Brabec -2:00:07, 34. Engel -3:32:18. Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 5:02:08, ...6. Tůma (ČR/Yamaha) -45:20. Průběžné pořadí: 1. Giroud 34:41:02, ...5. Tůma -6:15:26. Kamiony: 1. Sotnikov 3:56:42, 2. Karginov -3:11, 3. Nikolajev (všichni Rus./Kamaz) -6:11, ...6. Loprais (ČR/Praga) -22:02, 7. Macík (ČR/Iveco) -26:07. Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 30:02:36, 2. Nikolajev -11:25, 3. Šibalov (Rus./Kamaz) -40:23, 4. Loprais -1:29:27, ...9. Macík -4:29:38.