Na první pomoc si věří jen každý šestý Čech, VZP pošle do škol a firem kurzy

Praha - Na první pomoc si podle průzkumu Českého červeného kříže (ČČK) věří méně než jeden Čech ze šesti, třetina by to ze strachu neublížit ani nezkusila. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chce do středních škol a firem objednat kurzy první pomoci. V pilotní fázi chce proškolit 3500 lidí. Na tiskové konferenci po jednání správní rady pojišťovny to řekl její předseda Tom Philipp (KDU-ČSL).

"Poskytnout první pomoc je zákonná povinnost," připomněl Philipp. Podle ČČK si přitom věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout jen 14 procent respondentů, polovina by se o pomoc pokusila s obavami a třetina vůbec. Každý rok podle odhadů zemře několik desítek lidí, kterým by první pomoc při dopravní nehodě mohla zachránit život.

Ve tříhodinovém kurzu ve škole či na pracovišti, kterých chce VZP do konce roku 2024 zaplatit 140, by se účastníci například dozvěděli, jak postupovat při masivním krvácení, jak resuscitovat dítě či dospělého nebo použít externí defibrilátor. Vše by si také vyzkoušeli prakticky. Správní rada dnes na kurzy vypsala veřejnou zakázku, podle Philippa bude její hodnota pod dva miliony korun.

Častým problémem je podle odborníků zastaralost informací o poskytnutí první pomoci, kterou mohou mít zejména starší generace. V současné době se učí do nejjednodušší pravidla. "Na školách se přitom se základy první pomoci studenti většinou vůbec nesetkají. I to je důvod, proč projekt cílí vedle zaměstnanců firem i na středoškoláky," doplnil v tiskové zprávě VZP Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.