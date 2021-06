Na programy COVID 2021 a Nepokryté náklady vláda schválila další 2 mld. Kč

Praha - Na programy podpory COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady vláda dnes na žádost ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila další dvě miliardy korun. Celkem je na ně připraveno 14 miliard korun. Příjem žádostí do COVID 2021 skončil 2. června, do první výzvy COVID Nepokryté náklady mohou podnikatelé žádosti podávat do 17. července, MPO chystá navíc druhou výzvu.

Pro uspokojení všech žádostí v COVID 2021 bude podle vládních materiálů, které má ČTK k dispozici, třeba dalších až 800 milionů korun, u COVID Nepokryté náklady by se měla vyčleněná suma zvýšit o 1,2 miliardy korun.

Do programu COVID 2021 MPO přijalo 14.669 za zhruba 6,8 miliardy korun. Úředníci k 3. červnu schválili přibližně 9000 žádostí, další hodnotí. Podnikatelé s propadem tržeb za leden až březen alespoň 50 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského nebo předloňského roku mohli o dotaci žádat od 12. dubna. Prostřednictvím programu mohli získat příspěvek 500 korun na zaměstnance a den za dobu od 11. ledna do 9. května. Minimální podpora přitom činila 1500 korun na den.

MPO navrhuje uvolnění dodatečných financí do COVID 2021 ze státního rozpočtu z prostředků na podporu podnikání do svého rozpočtu.

V případě dotačního titulu COVID Nepokryté náklady je stále otevřena první výzva, která se vztahuje k období 1. ledna až 31. března. Resort žádosti začal přijímat 19. dubna. Z programu mohou podnikatelé s propadem tržeb za první tři měsíce roku o minimálně 50 procent získat příspěvek 60 procent nákladů. Úřad k 3. červnu postoupil k proplacení 1946 žádostí za zhruba dvě miliardy korun. K tomuto datu v systému evidoval dalších 334 podaných a 2100 rozpracovaných žádostí v objemu asi 2,4 miliardy korun. Ministerstvo odhaduje, že na první výzvu bude potřebovat pět miliard korun.

Vláda už dříve schválila v souvislosti s prodloužením protiepidemických opatření pokračování COVID Nepokryté náklady na dobu 1. dubna až 31. května. Na další výzvu MPO podle vládních materiálů bude potřebovat 2,2 miliardy korun.

S prodloužením těchto programů podpory se vzhledem k uvolnění restrikcí podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) už nepočítá. S tím nesouhlasí profesní organizace. Upozorňují na to, že provozy sice fungují, ale kvůli nastaveným pravidlům nadále čelí omezením. Například v obchodech platí limit 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka, vstup do bazénů, posiloven, kadeřnictví, ubytovacích či stravovacích služeb je podmíněn negativním testem na koronavirus, očkováním nebo proděláním nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.