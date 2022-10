Na prodej íránských dronů Rusku se podle USA vztahuje zákaz OSN

Washington - Spojené státy se domnívají, že na prodej íránských bezpilotních letounů Rusku se vztahuje zákaz OSN. Obdobný názor vyjádřily i Francie a Británie, napsala dnes agentura Reuters. Bílý dům uvedl, že o dodávkách íránských dronů Rusku, které Teherán popírá a Kreml nekomentuje, existují rozsáhlé důkazy.

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231, na kterou se USA odkazují, byla schválená v souvislosti s mezinárodní dohodou o omezení íránského jaderného programu v roce 2015. Na jejím základě bylo na Írán uvaleno zbrojní embargo, které platilo do října 2020. Rada bezpečnosti ho poté neprodloužila. Rezoluce však podle západních diplomatů nadále počítá s omezením obchodování s raketami a související technologií, a to až do října 2023.

Podle Paříže a Londýna pod tento zákaz spadají právě i bezpilotní letouny. S tím souhlasí i Spojené státy. "Domníváme se, že drony poskytnuté Íránem Rusku a nasazené Ruskem na Ukrajině jsou mezi zbraněmi, na které se vztahuje embargo z (rezoluce) 2231," uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Vedant Pattel.

Teherán popírá, že by bezpilotní letouny Rusku prodával. Kreml situaci nekomentuje. Podle Spojených států Írán o dodávkách svých zbraní lže. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová uvedla, že že existují "rozsáhlé důkazy" o nasazení íránských bezpilotních letounů Ruskem proti civilním i vojenským cílům na Ukrajině. Podle ní jsou toho důkazem dnešní útoky v Kyjevě, které si vyžádaly čtyři oběti.