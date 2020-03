Na přechodu Rozvadov už pomáhají záchranným složkám také vojáci

Na hraniční přechod Rozvadov dorazili 10. března 2020 vojenští zdravotníci z královéhradecké polní nemocnice. Budou pomáhat hasičům, policii a celníkům. Čekají na rozkaz, co mají dělat. Bezpečnostní opatření kvůli koronaviru začala v pondělí ráno na deseti hraničních přechodech. Na místě budou nonstop tři vojáci-zdravotníci, řekla ČTK Radomíra Rolniková (vpravo).

Plzeň - Na hraniční přechod Rozvadov dorazili ve 13:20 vojáci z královéhradecké polní nemocnice. Budou pomáhat hasičům, policii a celníkům. Čekají na rozkaz, co mají dělat. Bezpečnostní opatření kvůli koronaviru začala v pondělí ráno na deseti hraničních přechodech. Na místě budou nonstop tři vojáci-zdravotníci, řekla ČTK Radomíra Rolniková. S nimi přijeli další dva vojáci. Do ochranných obleků se zatím nenavlékají.

"Na místě už mají od včerejška (pondělka) kontejner jako mobilní ordinaci a velký vytápěný stan pro vyšetřené pacienty," řekl policejní velitel kontrolního stanoviště. Podle něj je stejný, jako tam mají od pondělí hasiči.

"Jsme všichni zdravotní sestry, bez lékaře. Přijeli jsme jako posila. Budeme se tu točit," uvedla Rolniková. Poté, co dostanou pokyny od nařízených, začnou se domlouvat na spolupráci s ostatními záchrannými složkami. "Zatím nic nevíme," řekl. Vojáci s sebou přivezli vybavení, zdravotní materiál i ochranné pomůcky.

Armádní zdravotníci se budou také pohybovat po rozvadovském parkovišti. Zatím nemají informace o tom, zda se mají zaměřit na cizince, podobně jako celníci, policisté a hasiči.

"Dozvěděli jsme se to dneska ráno, budeme tu do odvolání," řekl důstojník. Nedokázal odpovědět na to, zda budu vojáci měřit teplotu nebo provádět jiná vyšetření jako odběry a stěry.

"Náš stan je jako zázemí pro policisty, ten nový vedle kontejneru vojenských zdravotníků je pro osoby po vyšetření," řekl policejní velitel. Celníci a policisté rozdali za 24 hodin od pondělních 07:00 přes 5000 informačních letáků řidičům osobních aut. Podle velitele dnes v Rozvadově nebyl mezi kontrolovanými osobami žádný zásadní problém. "Vojákům nějaké informace předáme a vše se rychle rozběhne," dodal.

Armáda bude pomáhat také na dalších hraničních přechodech. Vojenské zdravotníky, kterých budou na hranicích desítky, budou podle Rolnikové střídat další, jejichž seznam se teď tvoří.

Rozvadov na dálnici D5 je s Lanžhotem největším přechodem do ČR. Provoz je plynulý a nedochází k žádným zpožděním. Přijíždějící na přechodech dostávají letáky, hasiči měří cestovatelům namátkově teplotu. Kontroly se zaměřují zejména na cizince. Všechna vozidla přijíždějící z Německa musí přes kontrolní stanoviště, autobusy se prověřují všechny. Kamiony mají výjimku a místem jen projíždějí.