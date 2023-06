Na pražské finále fotbalové Konferenční ligy dohlédnou stovky policistů

Praha - Na finále Evropské konferenční ligy mezi fotbalisty italské Fiorentiny a anglického West Hamu, které bude příští středu v pražském Edenu, dohlédne několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní a cizinecké policie. Na bezpečnostních opatřeních se budou podílet také členové antikonfliktního týmu a jejich kolegové na koních, psovodi a letecká služba. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Jan Rybanský. Podle něj budou policisté sledovat pohyb a chování fotbalových fanoušků v české metropoli už několik dní před utkáním.

O trofej začnou fotbalisté hrát ve Fortuna Areně v Praze 10 ve středu v 21:00, pro návštěvníky bude stadion otevřen od 18:00. Finálový zápas je vyprodaný. Kapacita stadionu byla z 19.370 míst snížena na 18.000 a oba kluby pro své fanoušky obdržely přes 5000 vstupenek.

V souvislosti s utkáním policie upozorňuje obyvatele a návštěvníky Prahy na dopravní omezení, která budou ve středu nejen v okolí stadionu, ale také v okolí Výstaviště a na Letné, kde budou přes den otevřené fanouškovské zóny. Na Letenské pláni se sejdou příznivci West Hamu, fanoušci Fiorentiny pak na Výstavišti.

"Vzhledem k předpokládanému počtu fanoušků obou týmů v řádech tisíců je velmi pravděpodobné, že v okolí těchto zón budou během dne možné dopravní komplikace. Ty lze předpokládat i při jejich přesunu k fotbalovému stadionu v Edenu během dne," konstatoval mluvčí.

Podle něj největší omezení mají řidiči čekat v okolí stadionu, kde budou dočasně uzavřeny některé ulice. Do ulic U Slavie a U Vršovického hřbitova se řidiči nedostanou od středečních 14:00 do čtvrtečních zhruba 04:00, po stejnou dobu bude pro ně uzavřena i Vladivostocká ulice až ke Kubánskému náměstí. Vladivostocká ulice až po Amurskou ulici bude neprůjezdná od středečních 08:00 do čtvrtečních 04:00. V ulicích Gruzínská, Jerevanská, Kišiněvská, Amurská, Krasnojarská a Užocká bude obousměrný provoz a dopravu tam budou usměrňovat policisté, uvedl mluvčí.

Současně připomněl, že ze zákona není povoleno používat na stadionu ani mimo něj pyrotechniku. Pořadatelé budou diváky u vstupů do areálu kontrolovat, proto by měli přijít s dostatečným časovým předstihem.

Fotbalová asociace ČR (FAČR) již dříve informovala, že k letošní největší fotbalové akci v Česku se váže řada doprovodných programů. Před Rudolfinem bude den před zápasem a v den utkání vystavena vítězná trofej, s níž se zájemci mohou vyfotografovat. Na její úterní slavnostní vystavení se dostaví i předseda asociace Petr Fousek a ambasador soutěže Vladimír Šmicer. Už tento týden je trofej vystavena na Letišti Václava Havla. Na tomtéž místě a před Obecním domem budou ode dneška do příštího čtvrtka umístěny její obří napodobeniny.

Na organizaci utkání se bude podílet přes 300 dobrovolníků, podle asociace to tak bude největší dobrovolnická akce v historii českého fotbalu. Pomáhat budou například s navigací fanoušků. "V den zápasu budou na letišti vyhrazené autobusy pro příznivce obou klubů, které pojedou přímo do určených Fan Meeting Pointů. Pro podvečerní cestu na stadion budou mít fanoušci Fiorentiny k dispozici speciální vlaky z Holešovic přímo do Edenu a kvůli příznivcům West Hamu bude výrazně posílena linka metra A. Po utkání navíc bude prodloužena jeho provozní doba až do 02:00," informovaly ve čtvrtek FAČR a pražský magistrát.