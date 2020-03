Na portálu chcipomoct.cz koordinují pomoc dobrovolníků

Brno - Brněnské Akademické centrum studentských aktivit spustilo celostátní portál s názvem chcipomoct.cz, kde se mohou přihlašovat dobrovolníci a zároveň lidé či organizace, které potřebují kvůli důsledkům nemoci Covid-19 pomoct. Má sloužit k jednoduššímu třídění a rozdělování dobrovolnické pomoci, uvedl pro ČTK ředitel centra Jaroslav Švec.

Portál vytvořil patnáctičlenný tým centra ve spolupráci s některými starosty a organizátory pomoci. "Naší snahou je co nejvíce zkoordinovat nabídku a poptávku a přispět k tomu, aby se pomoc nabízená dobrovolníky dostala k potřebným co nejdříve a aby probíhala co nejbezpečnějším způsobem," uvedl Švec.

Dobrovolníci již nyní mohou v jednoduchém elektronickém formuláři zakliknout, s čím chtějí pomoci. Může jít například o šití roušek, o zajištění sociálního kontaktu pro seniory, o nakupování či venčení domácích mazlíčků nebo hlídání a doučování dětí. Možnosti mohou přibývat podle požadavků

"Stále sbíráme dotazy především od starostů a komunikujeme se spolky, které pomáhají, abychom zjistili, co lidé nejvíc potřebují. Náš tým je připraven pružně reagovat na aktuální situaci a doprogramovat formulář podle dalších požadavků, které se v následujících dnech ukážou jako žádané," řekl Švec.

S koordinací dobrovolníků pomáhají i mnohé další instituce, ve velkém například některé univerzity.