Na poli u Martinic na Kroměřížsku začal samosběr česneku, úroda je dobrá

Martinice (Kroměřížsko) - Na poli u Martinic na Kroměřížsku, které obhospodařuje rodina Krajčova, začal v tomto týdnu samosběr česneku. Farma Krajča jej letos uspořádala poprvé. I přes červnové sucho je úroda dobrá, pomohlo jí květnové deštivější počasí, řekl dnes ČTK pěstitel František Krajča.

Fotogalerie

Dříve farma nabízela zákazníkům česnek už usušený. "Pro nás je to nákladné na práci, na všechno. Tak jsme si říkali, zkusíme oslovit lidi tady tímto způsobem. Je to čím dál víc rozšířenější, i skrz jiné plodiny. Proto jsme šli do toho samosběru," uvedl Krajča.

V pondělí, kdy samosběr začal, předčila poptávka zákazníků jeho očekávání. "Byl obrovský zájem. Ráno to byl frmol, prostě jsme se tady s našimi spolupracovníky tři hodiny nezastavili. Odpoledne to trošku utichlo, ale večer lidi zase přišli," řekl pěstitel. Podle jeho odhadu mohlo za den přijít zhruba 200 lidí. Další desítky zákazníků začaly k poli přijíždět auty dnes ráno a dopoledne. Na samosběr česneku v pondělí upozornil Český rozhlas Zlín.

Česnek pěstuje rodinná farma na ploše přibližně půl hektaru, odhadovaná sklizeň činí několik tun. Postupně na poli dozrává šest odrůd česneku. Samosběr by měl trvat do 10. července, není ale vyloučeno, že ho farma ukončí dříve. "Odrůdy dozrávají dříve kvůli suchu, které teď v červnu nastalo," uvedl Krajča.

Česnek z pole vyorává speciální kombajn zapřažený za traktorem. Stroj vytváří svazky česneku, které si lidé z pole posbírají, nechají u stánku s pokladnou zvážit a následně za ně zaplatí. V době, kdy je zákazníků méně, sbírají svazky z pole i pracovníci farmy a skládají je na zem vedle stánku. Zákazníci si z nich tedy mohou vybírat také tam.

Za kilogram česneku s natí zaplatí lidé při samosběru 110 korun. Podle Sylvy Johnové z Přerova, která si jej dnes do Martinic přijela nasbírat a koupit, je to výrazně méně, než kolik česnek běžně stojí v obchodě. O samosběru se dozvěděla na sociální síti. "Myslím si, že je to super nápad. Já jezdím hodně na samosběry, loni na cibuli, na jahody, letos jedeme poprvé na česnek. Máme to strašně rádi a je to zdravé," řekla ČTK zákaznice. Domů si odvážela deset kilogramů česneku, který chce využít při vaření polévek, na topinky nebo do dipu při grilování.

Obhospodařování pole s česnekem podle Krajči po většinu roku zajišťují čtyři členové jeho rodiny. V době sklizně farma navíc najímá několik brigádníků. "Je nás tady asi deset," uvedl pěstitel. Předpokládá, že formou samosběru prodá pouze část letošní úrody. Očištěný a usušený česnek plánuje zákazníkům nabízet v srpnu a v září. Kromě česneku farma pěstuje například také cibuli nebo brambory.