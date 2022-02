Na podporu Ukrajině demonstrovalo v Praze až 80.000 lidí

Praha - Zaplněné Václavské náměstí v Praze dnes odpoledne demonstrovalo na podporu Ukrajiny a proti ruské invazi. Na akci, kterou svolal spolek Milion chvilek, dorazilo podle odhadů policie 70.000 až 80.000 lidí. Policisté nezaznamenali žádné narušení veřejného pořádku. S projevem vystoupil premiér Petr Fiala (ODS) či ukrajinský ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, který poděkoval vládě a českému národu za podporu, solidaritu a pomoc jeho zemi. Řada řečníků vyzývala k ustavení bezletové zóny nad Ukrajinou.

Účastníci akce postupně zaplnili nejen náměstí, ale i vstupy do přilehlých ulic. Na úvod dvouhodinové demonstrace drželi minutu ticha za lidi, kteří pokládají za Ukrajinu život. Ukrajinský velvyslanec poté přítomným oznámil, že jeho vlast přečkala další noc, která byla pro všechny tamní obyvatele a vojáky těžká. Tisíce lidí ji podle něj strávily v krytech, protože "kremelský tyran" rozhodl, že má právo zahájit útok na demokratickou zemi. "Budeme ale bojovat za to, abychom zůstali nezávislou demokratickou zemí," prohlásil. Věří tomu, že Ukrajina v tom bude úspěšná.

"Česká vláda patří k těm, které usilují o co nejpřísnější sankce vůči Rusku," řekl následně demonstrantům premiér Fiala, podle kterého je potřeba zastavit ruského prezidenta Vladimira Putina, ničemu jinému než síle, rozhodnosti a odhodlanosti podle něj nerozumí. "Jsem rád, že svět přijal tvrdé, silné sankce, které budou ruské vůdce bolet. Děkuji za to, že nám v tomto úsilí vyjadřujete podporu," dodal Fiala.

Na akci dohlížela policie, která ještě před začátkem demonstrace zastavila až po Vodičkovu ulici dopravu. Z horní části náměstí se tak stala pěší zóna. Mnozí účastníci měli podle zpravodajky ČTK na klopách stužky v modro-žlutých ukrajinských barvách, řada z nich také dorazila v modro-žlutém oblečení. Nad hlavami třímali ukrajinské vlajky a transparenty proti ruskému prezidentovi a válce. Mezi nápisy v češtině, ukrajinštině i angličtině byla hesla jako "Stop Putin", "Nět vojně", "Sláva Ukrajině" nebo "Jsme s tebou Ukrajino".

V davu byli už před začátkem akce vidět plačící lidé, někteří další drželi modré a žluté květiny a skupinky si navzájem nakreslily na tváře ukrajinské vlajky. Vystoupení manželky ukrajinského velvyslance Olgy, která ve své emotivní řeči požádala mimo jiné o uzavření leteckého prostoru nad Ukrajinou, dojalo k slzám mnoho demonstrantů včetně mužů. Dav následně začal skandovat "Close the sky", tedy uzavřete nebe. Později také provolával hanbu českým politikům, kteří Putina dlouhodobě podporovali a které ve svém projevu bez uvedení konkrétních jmen zmínil ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Obdobná demonstrace se po poledni konala také v Brně, kde odpůrci ruské invaze na Ukrajinu zaplnili Dominikánské náměstí. Shromáždění svolala Ukrajinská iniciativa jižní Moravy a podle mluvčí městské části Brno-střed Kateřiny Dobešové na něj přišlo asi 5000 lidí. Vystoupila tam i primátorka Markéta Vaňková (ODS), která připodobnila Putina k Voldemortovi, padouchovi z knih o kouzelníku Harrym Potterovi.

Organizátoři pražské akce v pozvánce na demonstraci uvedli, že bezbřehá agrese a rozpínavost ruského prezidenta Putina nesmí zůstat bez odezvy. Apelovali na lidi, aby nebyli lhostejní k osudu nezávislé suverénní Ukrajiny a jejích občanů. "Společný postup demokratických států a mezinárodních institucí a aktivita občanské společnosti je teď důležitější než dřív. Putinova touha po moci se, očividně, na hranicích Ruska nezastaví. Právě teď se bojuje o svobodu celé Evropy. Právě teď jde o bezpečí každého z nás," napsali.

Boje s útočící ruskou armádou trvají na Ukrajině čtvrtým dnem. Putinovi vojáci postupují z různých směrů do nitra země. Obránci stále drží ukrajinskou metropoli Kyjev, kterou se ruské jednotky snaží obklíčit. Bojuje se o druhé největší město Charkov. Ruské jednotky podle agentur postoupily u Chersonu na jihu země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek večer nařídil všeobecnou mobilizaci, zemi tak nesmějí opustit muži od 18 do 60 let. Dnes Zelenskyj vyzval cizince, aby přijeli na Ukrajinu vytvořit legionářskou jednotku, která by se poté zapojila do boje proti ruské agresi.