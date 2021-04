Na podporu ředitele waldorfské školy v Semilech demonstrovaly stovky lidí

Shromáždění za návrat dětí do školy bez podmínek, 19 dubna 2021 v Semilech. Akci pořádá politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES. Městská rada v Semilech, má rozhodnout mimo jiné o odvolání ředitele tamní waldorfské školy Ivana Semeckého, který umožnil v rozporu s nařízením přístup do výuky i dětem, jejichž rodiče odmítli testování na koronavirus.

Semily - Několik stovek lidí demonstrovalo odpoledne v Semilech za návrat dětí do škol bez podmínek. Zároveň chtěli účastníci podpořit ředitele zdejší waldorfské školy Ivana Semeckého, o jehož odvolání dnes jedná vedení města. Semecký v minulém týdnu umožnil chodit do školy i dětem, jejichž rodiče odmítají testování. Jeho přístup rozdělil rodiče dětí i pedagogický sbor školy, s jeho postupem nesouhlasí rada školy.

"Myslím si, že jsem jednal správně a nevidím důvod ke svému odvolání, jsem připraven se bránit," řekl dnes ČTK Semecký, který byl vděčný za podporu, kterou mu lidé vyjádřili. Největším problémem mimořádného opatření a metodiky ministerstva školství je podle něj to, že sáhla na nejzákladnější práva. "Zakazuje dětem chodit do školy a popírá práva rodičů, aby rozhodovali o svých dětech," doplnil. Navíc podle něj mění školy v testovací centra a to také není v pořádku. Většina rodičů se ale testování nebrání, bez testů zůstává podle Semeckého necelá třetina školáků. "Z těch, kteří se testovali, nebyl jediný pozitivní, " dodal ředitel školy.

Testování dětí je jednou z podmínek, aby se minulé pondělí mohli do lavic vrátit děti prvního stupně základních škol, speciálních škol a nejvyšších ročníků škol mateřských. Do základních škol se dnes vrátila druhá skupina žáků prvního stupně v režimu rotační výuky, při které se třídy střídají ve výuce doma a ve škole. Podle krajského hygienika Vladimíra Valenty provedli minulý týden ve školách 32.742 testů u žáků a dalších 11.867 u pracovníků škol. Pozitivní test mělo 26 žáků a 21 pracovníků škol. Do karantény musela jedna třída včetně vyučující.

"My jsme provedli ve waldorfské škole opakovaný zdravotní dozor v průběhu minulého týdne v obou dnech, kdy tam mělo proběhnout testování. Zjistili jsme nedodržení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Byl vypracován protokol, ke kterému má vedení školy možnost se vyjádřit, má k tomu zákonnou lhůtu 15 dní," řekl po dnešním jednání Krizového štábu Libereckého kraje Valenta.

Semecký ČTK potvrdil, že protokol škola obdržela a právníci zpracovávají připomínky. Škola podle něj mezitím zajistila jiné testy, místo výtěru z nosu teď testují ze slin.

Na podporu ředitele vznikla minulý týden i petice, tu elektronickou podepsalo už přes 11.280 lidí, další tisícovku podpisů se podle petičního výboru podařilo posbírat pod její listinnou podobu přímo v Semilech.