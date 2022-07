Na pobídky zatím více peněz nejde, vláda bude o zvýšení jednat, řekl Baxa

Karlovy Vary - Ministr kultury Martin Baxa (ODS) v debatě se zástupci audiovizuálního průmyslu neuvedl, zda vláda letos zvýší rozpočet na filmové pobídky. Pobídky jsou podle něj důležité, vláda ale musí vést debatu o tom, zda je vhodné stamiliony korun podporovat jen jeden sektor kreativního průmyslu, jímž audiovize je. Baxa to řekl v diskusi v pořadu Otázky Václava Moravce České televize přenášeném z filmového festivalu v Karlových Varech.

Asociace producentů v audiovizi (APA) před několika dny uvedla, že český audiovizuální průmysl dosáhl v roce 2021 rekordního obratu téměř 12 miliard korun. Překonal tím i zatím nejlepší obrat 9,46 miliardy korun z roku 2019. Audiovizuální průmysl v ČR se ale podle producentů řítí do propasti, důvodem jsou podle asociace zastavené filmové pobídky. Obrat zahraničních projektů v roce 2021 tvořil 8,73 miliardy korun, tedy 70 procent celkového obratu audiovizuálního průmyslu.

Baxa uvedl, že situaci pobídek vyřeší novela audiovizuálního zákona. Filmaři ale upozorňují, že je třeba situaci řešit akutně. Nový zákon nebude přijat dříve než v roce 2024. Producent Pavel Strnad dnes řekl, že pokud nepřijde urgentní řešení situace, nastane velký odliv filmařů z Česka, stát ztratí příjem z odváděných daní, a hrozí tak ztráta stovek pracovních míst. Na pobídky chybí letos podle něj nejméně 500 milionů korun a bude tomu tak i příští rok.

Na filmové pobídky stát dává ročně 800 milionů korun, zájem filmařů je ale tak velký, že peníze nestačí. Minulé vlády několikrát sumu navýšily o 300, respektive 500 milionů korun. Filmaři dlouhodobě požadují systémovou změnu a varují před tím, že zahraniční štáby odejdou do jiných zemí. Letos byl systém pobídek pro velký zájem žadatelů zastaven už v lednu.

"Krátkodobé řešení situace, že by se do systému teď přidalo mnoho set milionů korun, nemohu slíbit," řekl dnes Baxa. Vláda podle něj bude o možnosti zvýšit rozpočet Státního fondu kinematografie, jehož prostřednictvím se pobídky vyplácejí, v souvislosti s připravovanou novelou zákona o státním rozpočtu. "Podpora kreativního průmyslu je důležitá, netýká se ale jen filmu. Je to politické rozhodnutí, zda dát do jednoho oboru tolik peněz v současné situaci sužované inflací," uvedl ministr.

Podle filmařů krize, k níž audiovizuální průmysl v Česku míří, způsobuje najednou několik faktorů. Vedle paralyzovaného systému pobídek je to i nevyužitá možnost vložit do transpozice evropské směrnice o vysílacích platformách povinnost odvádět část z příjmů na podporu kinematografie v zemi, kde platformy působí; domácí české platformy přitom tuto povinnost mají. Takové odvody by byly dalším zdrojem Státního fondu kinematografie.

Vládní novela o omezení platforem pro sdílení videonahrávek vycházející z evropské směrnice měla být přijata do září 2020. Česko to nestihlo a hrozí mu za to pokuta. Ministerstvo kultury slíbilo, že možnost odvodu platforem zahrne také do novely zákona o audiovizi. Baxa dnes řekl, že novela o platformách by měla v příštím týdnu projít Sněmovnou ve třetím čtení. Vložit do ní povinnost platforem odvádět podíl na zisku podle něj ministerstvo mohlo, oddálilo by to ale přijetí směrnice, již tak zpožděné.

Filmaři se obávají také avizovaných úspor České televize, která je význačným koproducentem českého filmu. Její ředitel Petr Dvořák dnes zopakoval, že pokud ČT nezvýší své příjmy, namísto čtyř desítek koprodukcí ročně by jich mohla být polovina a podpora filmů do kino distribuce klesne v příštích dvou letech o 90 milionů korun, tedy téměř na polovinu.

Dvořák již dříve navrhoval zvýšení koncesionářského poplatku ze 135 korun na 150 korun, to jak dnes potvrdil Baxa, nebude mít vládní podporu. Druhou možností je podle Dvořáka navýšit České televizi zdroje z reklamy a třetí možností pak přehodnotit to, kdo platí koncesionářský poplatek a změnit tento systém. Dnes ho platí domácnosti, které mají televizi. Podle Dvořáka mnoho lidí podepíše prohlášení, že televizi nemají, poplatek neplatí, ale vysílání sledují třeba na laptopu.